Два дня без вести: в Ростовской области спасатели уберегли от верной гибели пенсионера с инсультом

Попав в дом, спасатели увидели мужчину с признаками инсульта. Фото: областная служба спасения на воде

Примером не только быстрой и слаженной работы, но и человеческого неравнодушия радуют читателей «КП — Ростов-на-Дону» сотрудники экстренных служб. В станице Вешенской Ростовской области спасли 68-летнего мужчину, который вдруг перестал выходить на связь. Малейшее промедление, и он мог погибнуть от последствий инсульта. Подробности рассказали в областной службе спасения на воде.

29 марта родные 68-летнего жителя станицы Вешенской забили тревогу. Мужчина уже два дня не выходил на связь. Он жил один — с женой разошлись, взрослый ребенок — в другом хуторе. Но то, что отец слишком уж долго не отвечал на звонки, насторожило родных.

- Вечером 29 марта спасатели Вешенского подразделения областной службы спасения на воде получили сообщение от службы 112 о том, что пожилой мужчина несколько дней не выходит на связь с родственниками, и не исключено, что ему нужна медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели тут же прибыли на место происшествия. Им нужно было попасть в частный дом — открыть запертую дверь, чтобы впустить туда уже ожидающих на месте представителей экстренных служб.

Минуты промедления могли стоить жизни. Фото: областная служба спасения на воде

Когда дверь, наконец, отворилась, пострадавшего нашли в сознании. Но он не мог разговаривать. По словам спасателей, на лицо — признаки ишемического инсульта.

Специалисты поняли, что мужчина нуждается в экстренной помощи медиков, которые без промедления прибыли. Спасатели уложили пенсионера на носилки и отнесли пострадавшего в автомобиль скорой помощи.

Как после удалось узнать «КП — Ростов-на-Дону» у местных жителей, мужчина попал в районную больницу. На данный момент его состояние стабильно, и есть признаки того, что он идет на поправку. На днях его готовятся перевести в межрайонный сосудистый центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и углубленного обследования.

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