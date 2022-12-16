В Ростове мать четверых детей осудили за взятку

В Ростове на скамье подсудимых оказалась мать четверых детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове на скамье подсудимых оказалась мать четверых детей. В свое время молодую заподозрили во взяточничестве. Как оказалось, дело касалось одного из ростовских вузов. В итоге, суд Кировского района признал ее виновной и приговорил к реальному сроку. ПРОСТО ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА

Известно, что инцидент, в котором обвинили молодую женщину произошел еще в 2019 году. Тогда одна из студенток заочной формы обучения этого вуза обратилась к девушке с просьбой: посодействовать в сдаче экзаменов и курсовых работ… Но без фактической сдачи материала, а чтобы просто закрыли на все глаза, и поставили нужную оценку.

Почему именно к этой девушке подошли с такой «щекотливой» просьбой? Сама она на следствии потом скажет так:

- Я тоже училась тогда в этом вузе. И довольно близко познакомилась с преподавательским составом. Могла зайти к преподавателям, обсудить с ними разные проблемы…

Конечно, такие «услуги» по решению проблем бедных студентов были не бесплатными.

6,5 ТЫСЯЧИ ЗА УСЛУГУ

В частности, посредница получила только от этой студентки-заочницы 28 тысяч 500 рублей – за курсовую и зачеты. И, договорилась-таки с преподавательским составом о том, что в зачетку поставят нужные "заказчице" оценки. Часть суммы – она передала преподавателям. А часть - 6 тысяч 500 рублей, оставила себе за посреднические услуги.

Однако, преступная схема была раскрыта оперативниками. История нашла свое продолжение в суде. Дело в отношении посредницы слушалось отдельно.

- Девушке было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, - рассказала старший помощник прокурора Кировского района Екатерина Козлова. - Она искренне раскаялась. Рассказала, что после того, как ушел муж, осталась одна с четверыми детьми. И денег на жизнь и их содержание катастрофически не хватало. Ей пыталась помогать ее пожилая мать, но это были кроши. Вот, якобы, потому-то подсудимая и решилась стать посредницей в таких делах.

Суд учел ее раскаяние, наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей. И приговорил к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

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