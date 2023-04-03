Ростовчанин, пострадавший при теракте в Санкт-Петербурге, рассказал о самочувствии

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге при взрыве в кафе, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, пострадал 45-летний ростовчанин. Роман рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как себя чувствует после произошедшего.

Я только что из реанимации. Чувствую себя, как в танке после взрыва. Напичкан осколками, однако милостью Божьей живой, - поделился Роман.

По словам ростовчанина, один из осколков попал ему прямо в глаз. Врачи продолжают наблюдать за состоянием пострадавшего.

Напомним, что при взрыве в одном из кафе Санкт-Петербурга пострадали 25 человек, из которых 19 госпитализировали. Сам Татарский погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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