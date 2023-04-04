Звуки стрельбы и военная техника в Азове: фильм о любви и СВО начнут снимать в начале апреля

Стало известно, о чем будут снимать фильм в Азове. Фото: Александр КОЦ

На днях жителей Азова Ростовской области предупредили о возможном появлении в городе военной техники и звуках стрельбы из-за съемок фильма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Владимир Ращупкин.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» выяснили – о чем будет фильм и почему не обойтись без подобных «спецэффектов».

Известно, что картина под рабочим названием «20/22» состоит из четырех серий.

- Действие происходит в период начала спецоперации, - рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в пресс-службе администрации города. - Главные герои – 22-летний Данила, студент факультета международных отношений МГИМО, отслуживший в радиотехнических войсках, и его 20-летняя девушка Алиса - студентка-дизайнер Высшей школы экономики. Молодые люди имеют противоположные взгляды в отношении СВО. Парень поддерживает спецоперацию, а девушка выступает против нее. В итоге чувства побеждают.

По сюжету, Данила отправляется на Донбасс добровольцем, но через некоторое время перестает выходить на связь. Молодой человек подвергается опасностям и преодолевает трудности.

По словам собеседника издания, все это время Алиса не находит себе места. Москвичка бросает все и отправляется на его поиски. Ей важно не только увидеть любимого живым и здоровым, но и сообщить радостную новость: она ждет ребенка. Однако все попытки найти Данилу не приносят успеха.

Сцены с перестрелками будут снимать в промышленной части города. Фото: Александр КОЦ

Уже оказавшись в эпицентре событий Алиса меняет свое мнение о спецоперации. Она находит любимого. Во время штурма Мариуполя сообщает Даниле, что беременна. Суждено ли молодым людям быть вместе, узнаем уже в финале, когда картину покажут на телеэкранах.

Ориентировочно съемки начнутся уже на текущей неделе, рассказал глава администрации Азова.

- Киносъемка будет проходить в нескольких локациях. Возможны также звуки стрельбы из огнестрельного оружия. Использоваться будут холостые патроны. Такие сцены будут снимать в промышленной части города, - успокоил сити-менеджер Владимир Ращупкин. - О точной дате съемок проинформируем дополнительно во избежание паники и распространения недостоверной информации.

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