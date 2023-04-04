«С собаками проведена разъяснительная беседа»: как директор судоверфи из Ростовской области отвадил чиновников присылать запросы

Руководитель завода, устав получать тонны официальных писем, исправил ситуацию с помощью юмора Фото: Александр КОЦ

Житель Ростовской области Михаил Бартник прославился после того, как в интернете случайно появились его саркастические ответы на официальные запросы местных властей. Народ взахлеб обсуждал написанное, задаваясь вопросом - реальные ли это документы или фотошоп.

Журналисты "КП-Ростов-на-Дону" связались с героем, который рассказал - ответы реальные, а вот юмор - вынужденная мера.

УТОМИТЕЛЬНЫЙ ОФИЦИОЗ

Со слов Михаила креатив пришлось проявить года два назад после того, как на завод пачками стали приходить официальные письма запросы от ведомств. На каждое нужно было отвечать. Однажды на почту завода пришел запрос с просьбой принять меры в отношении собак, которые жили на территории судоверфи и иногда пугали прохожих.

- Устав вести пустые переписки, которые лишь отнимали время, решил на очередной запрос ответить так, - прочел текст официального ответа Бартник:

«Сообщаем, что нами была проведена работа с обитающими на территории собаками: все особи были учтены и прошли стерилизацию, а также проведено ветеринарное освидетельствование на отсутствие опасных заболеваний, каждой особи выданы соответствующие документы (паспорт собаки). С собаками проведена разъяснительная беседа о недопустимости нападения на людей, проходящих по границам территории предприятия, а также за территорией, в 10-метровой зоне ответственности АО «Азовская судоверфь». Руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение мероприятия по недопущению сторонних животных, в том числе котов и собак, на территорию предприятия».

Вот такой ответ отправила судоверфь в Азове местной администрации. Фото: предоставлено Михаилом Бартником

А по профилактике ВИЧ на предприятии, отправил такой текст:

«Заводом разработан план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в трудовом коллективе, который включает в себя теоретические и практические занятия при участии специально созданной и утвержденной рабочей группы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах предприятия», - говорит собеседник. - «На семинарах-тренингах, направленных на повышение уровня информированности работников, проводится обучение сотрудников базовым аспектам использования соответствующих средств защиты от ВИЧ-инфекции».

ПОЛУЧИЛ СТАТУС «ГЛАВНОГО ТРОЛЛЯ БЮРОКРАТИИ»

В итоге, кто-то выложил ответы в интернет, и уже через час телефон Михаила Бартника стал красным. Он получил в сети статус «главного тролля бюрократии».

- Мне звонили друзья и знакомые, расспрашивали об этих ответах, - вспоминает Михаил. - Но факт остается фактом - сегодня на завод приходит намного меньше запросов, чем пару лет назад. Поступает по два письма в день. Но бывают и счастливые дни, когда запросов – ноль. Теперь они опасаются писать всякую ерунду.

Зато наиболее активная организация в писательском плане в последние дни - наш Центр занятости. Недавно предложили принять участие в каком-то конкурсе и создать бизнес-кейсы. Вот неужели нельзя написать понятно? Я у них переспросил, что значит бизнес-кейс. Оказалось, речь идет о проектах, которые нужно подготовить участникам состязания. Но мне-то это зачем, когда работать надо? Чего и всем желаю.

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