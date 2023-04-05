В Ростове школьник и студент изобрели робота, который ищет людей и под завалами и помогает пострадавшим

Школьники из Волгодонска создали робота-спасателя. Фото: МЧС России

В Волгодонске Ростовской области два друга – первокурсник Максим Колиберда и старшеклассник Дмитрий Стадник – технари с большим сердцем – изобрели уникального робота, который может спасти сотни жизней. Робототехникой ребята увлекаются уже давно.

«РЕБЯТА ВСЕГДА СТАРАЛИСЬ ДЕЛАТЬ НУЖНЫХ РОБОТОВ»

Парни занимаются на станции юных техников в фототехническом клубе. Там вместе с учителем собирают различные машины.

- Ребята всегда старались делать нужных роботов. К примеру, однажды Максим собрал машину, которая упрощает проверку контрольных работ учителями. А в этот раз товарищи пошли дальше – собрали модель робота – спасателя! – рассказывает преподаватель в фототехническом клубе Александр Бильченко.

Идею Максим и Дмитрий вынашивали не меньше полугода, а самого робота собрали за два месяца!

- Это модель создана из серии конструктора «Лего», с помощью которого можно изучать инженерию. У робота есть мотор, который отвечает за движение , датчики – глаза и уши машины – и микропроцессор – мозг конструкции, - поясняет Александр Бильченко.

Машина запрограммирована так, что может с легкостью передвигаться там, где произошло техногенное ЧП, и с помощью датчиков искать пострадавших. К примеру, робота можно запустить в здание, где случилось обрушение. На него можно установить аптечку, которой могут воспользоваться раненые, воду, рации и много другое.

Жюри высоко оценили эту разработку. Фото: МЧС России

«РАЗРАБОТКА ОЧЕНЬ КРУТАЯ»

Кстати, разработка оказалось такой удачной, что ребята решили представить ее на региональном этапе фестиваля «Робофинист-2023», который прошел в Волгодонске. Работы оценивал старший инспектор группы профилактики пожаров Евгений Недайводин.

- Роботы – спасатели, кончено, используются в работе экстренных служб. То есть сама по себе эта идея не новаторская. Но если спасатели управляют машинами с пульта, то ребята смогли создать полностью автономное устройство. То есть достаточно задать программу и дальше машина сама справляется с поставленными задачами. Могу точно сказать, что разработка ребят очень крутая, - Евгений Недайводин.

К слову, высоко оценили робота и другие члены жюри. Юные волгодончане стали победителями отборочного этапа и теперь повезут своего робота на состязание, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

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