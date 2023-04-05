В Ростовской области мужчина сам у себя украл машину и заявил об этом в полицию

Житель Ростовской области совершил ложный донос, рассказав о том, что его машину украли, полиции Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Новошахтинска Ростовской области, 57-летний Семен, трудился водителем. Машина была для него и средством передвижения, и рабочим инструментом. Вот только желание стать хозяином новенького недешевого авто обернулось для него в итоге серьезными неприятностями.

«ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА?!»

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Семен во что бы то ни стало решил обзавестись машиной без пробега. Но он выбрал неудачное время – период, когда автомобили резко подскочили в цене. Однако в тот момент это Семена не пугало.

- Справлюсь, где наша не пропадала?! - подумал он и отправился в банк за кредитом.

И вот мечта осуществилась. Семен стал владельцем белого автомобиля ГАЗ «Соболь» стоимостью один миллион 610 тысяч рублей. Радость омрачал ежемесячный платеж в 38 тысяч рублей, но какое-то время мужчине удавалось гасить долг. А потом он остался без работы, и денег на погашение займа не осталось.

«ЭТА МЫСЛЬ ПРОСТО НЕ ДАВАЛА МНЕ ПОКОЯ»

Тут-то Семен и вспомнил про один из пунктов договора со страховой компанией. Организация должна была полностью возместить ущерб в случае угона или кражи автомобиля.

- Эта мысль просто не давала мне покоя, - признается позже мужчина.

В голове постепенно стал созревать план. Семен решил заявить о краже, чтобы получить страховые выплаты и полностью закрыть ставший непосильным кредит.

И вот наступил день «икс». Накануне Семен позвонил приятелю, который жил в селе, и попросил присмотреть за его «Соболем». Другу аферист сообщил, что собирается в длительную командировку на север страны.

- Когда вернусь – не знаю. Присмотри за моей «ласточкой», - сказал Семен товарищу, отогнав к нему во двор машину.

«ПОГОРЕЛ» НА ВТОРОМ ЖЕ ДОПРОСЕ

А уже через пару часов, вернувшись в Новошахтинск, мужчина позвонил на «112» и заявил о том, что машину украли. Вскоре к Семену приехали полицейские, и водитель подробно рассказал, по каким маршрутам ездил накануне и где припарковал машину перед этим ЧП.

Уже в отделе оперативники проверили по базе «Паутина», действительно ли Семен передвигался по улицам, о которых говорил. Его показания не подтвердились.

Тогда правоохранители во второй раз допросили заявителя об обстоятельствах кражи. Семен погорел на том, что сильно нервничал и путался в словах. Долго водить за нос следователей он не стал и сознался, что он и есть тот самый воришка.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», - прокомментировала заместитель прокурора Новошахтинска Ирина Поклад.

Материалы уголовного дела были переданы в суд. Отметим, что Семен полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей в пользу государства.

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