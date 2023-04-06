Три квартиры и «Лексус» за три года госслужбы: в Калмыкии взыскали имущество с бывшего инспектора ГИБДД

Бывший инспектор не смог доказать в суде законность получения доходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое дело обсуждают жители Калмыкии и Ставрополья. Бывший сотрудник правоохранительных органах привлек внимание прежних коллег богатствами, несоизмеримыми со своими заработками в полиции. За три года, что он трудился инспектором в ГИБДД, мужчина успел обзавестись всеми атрибутами роскошной жизни — тремя квартирами в городе-курорте и дорогой иномаркой. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе прокуратуры по Республике Калмыкия.

45-летний бывший инспектор регистрационно-экзаменационного направления ГИБДД районного отдела МВД за три года службы, с 2019-го по 2021 год, успел накупить столько добра, что и детям, и внукам хватило было. Прокуратура района, где работал мужчина, провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

- На денежные средства, законность получения которых не была подтверждена, он приобрел три квартиры общей площадью 221 квадратный метр в Кисловодске Ставропольского края, а также дорогостоящее транспортное средство — автомобиль марки «Лексус» - на общую сумму не менее пяти миллионов рублей, - рассказали в региональной прокуратуре.

На должности мужчина работал около трех лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы скрыть реальное положение вещей, бывший полицейский оформил право собственности на своих близких людей. Но обман быстро вскрылся. И за такие нарушения мужчину уволили из правоохранительных органов в связи с утратой доверия.

Было возбуждено уголовное дело. После расследования его передали в суд, и тот признал мужчину виновным в совершении целого ряда коррупционных преступлений. Бывший инспектор был приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

- В свою очередь прокурор республики направил в суд иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, - добавили в пресс-службе ведомства. - Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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