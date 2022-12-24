Скандал из-за отказа впустить мужчин в военной форме в кафе разгорелся в Ростовской области

Жители Дона активно обсуждают, почему военных могли не пустить в кафе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Случаи, когда людей в военной форме не пускают в кафе или ресторан, вызывают настоящие скандалы. В августе шума наделал эпизод в Москве, когда офицера Российской армии в чистой военной форме охрана отказалась пускать в зал элитного ресторана, а согласились это сделать только с черного хода, чтобы не смущать других посетителей. После чего владелец якобы уволил всю смену — 16 человек, но журналисты доказательств этому так и не нашли.
Теперь массу споров вызвало неоднозначное видео, снятое в Таганроге. На нем, судя по словам очевидцев, участники СВО рассказывают, что их не пустили в одно из местных кафе якобы из-за военной формы. Рассказываем, что говорят об этом жители донского региона и руководство заведения.
«СКАЗАЛИ, ДРЕСС-КОД»
Женский голос за кадром несколько раз успокаивает участников видео: «Лица не снимаю». В кадре только военная форма на двух мужчинах.
Как объясняют свидетели произошедшего в одном из городских пабликов, парни во время ротации пришли поесть в кафе. И акцентирует внимание: «Абсолютно трезвые и адекватные». Но в заведение их не пустили.
- Сказали, дресс-код, - коротко комментируют люди в камуфляжных куртках.
В комментариях разгорелись горячие споры.
Военнослужащие не только в солдатской столовой питаются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- У парней другой одежды просто нет! - возмущен один из читателей.
- Странный дресс -код. Вроде есть, а вроде нет. В джинсах и футболках можно, а в камуфляже уже нет, - удивляется читательница даже не из Ростова, а из города Волжского.
- В кафе провести проверку по всем правилам, - призывает пользователь.
«В 23.30 НЕ БЫЛО СВОБОДНЫХ МЕСТ»
Некоторые же посчитали, что людей в военной форме можно и не пускать. Мол, этот вопрос уже на усмотрение руководства заведения.
- Дресс-код един для всех, - возразил один из читателей.
Сегодня вечером в Сети появился комментарий на странице заведения в группе в соцсети.
- Мы всегда рады гостям, в любое время, но сейчас работаем в режиме новогодних корпоративов с 19.00. Ребята пришли перекусить в 23.30. К сожалению, в это время у нас не было свободных мест, и мы были вынуждены отказать, - обращает внимание персонал заведения.
Тем временем горячие споры, как же на самом деле надо было поступить сотрудникам заведения общепита, продолжаются. Вы тоже можете поделиться мнением по этому вопросу в комментариях в наших группах в соцсетях.
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