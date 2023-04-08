Донские казаки, участвующие в СВО, после трудного боя спасли раненого сокола

Участник СВО спас раненого сокола
Фото: Андрей АБРАМОВ
Казаки из Ростовской области, участвующие в специальной военной операции, подарили жизнь соколу. Необычная встреча защитников Родины и пернатого произошла несколько месяцев назад.
«ВОИН НЕ БРОСИЛ ПЕРНАТОГО»
- Был трудный бой, в котором парни понесли потери. И вот, после него, казак батальона «Дон» увидел сокола с перебитым крылом. Он тщетно пытался взлететь. Воин не бросил пернатого, принес в расположение, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» верховный атаман «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов.
Казаки решили, что выходят птицу во чтобы то ни стало. Для сокола построили просторный вольер. За Святом - именно такую кличку дали крылатому другу - воины ухаживали, как могли.
Сейчас жизни сокола ничего не угрожает.
ЕСТ МЯСО И ГРЫЗУНОВ
- Аппетит у него отменный. Ест мясо, иногда ему даже грызунов приносят. Свят — любимец всего отряда, - улыбается Николай Дьяконов.
К сожалению, крыло сокола пока еще не восстановилось. Летать на далекие расстояния он не может.
- В вольере пытается это сделать, выходит кое-как, - продолжает атаман.
МЕЧТАЮТ ОТПУСТИТЬ НА ВОЛЮ
По словам Николая Дьякова, сокол стал любимцев всего отряда. А сама же гордая птица признает лишь нескольких казаков, тех, которые приносят еду. Если в вольер заглянет незнакомец, то Свят сразу же устраивает переполох, всем своим видом показывая, что это — его территория.
А еще, говорит Николай Дьяков, птица стала для защитников родины настоящим символом.
- Сокол всегда был символ русских киевских князей. Наш Свят- раненый, но не сломленный. Ведь и Киев сейчас пытается сломить все русское, попирает язык, культуру, РПЦ, - говорит Николай Дьяков.
По словам атамана, казаки надеются, что крыло у птицы все же восстановится.
- Мы хотим показать сокола орнитологу. Если удастся окончательно вылечить Свята, то отпустим на волю, а если нет, то придется пристроить птицу в зоопарк, - заключил атаман.
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