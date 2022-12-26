Брат встал на колени, а гроб выносили под аплодисменты: В Новочеркасске простились с юмористом Александром Пономаренко

В Новочеркасске простились с известным артистом Александром Пономаренко. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

26 декабря в столице донского казачества Новочеркасске простились с юмористом Александром Пономаренко. Знаменитый артист прославился выступлениями в «Кривом зеркале» в дуэте с братом-близнецом. Он ушел из жизни в минувшие выходные. Говорят, что долго боролся со страшной болезнью.

Похоронить Александра решили на малой родине – здесь они с братом родились, здесь прошли их детство и юность. Друзья артистов вспоминают об ушедшем Александре Пономаренко: «Он был на сцене таким же, как и в жизни». Часто приезжал на Дон, болел за любимую команду, сочинил гимн для местного модельного агентства и даже спел песню про таганрогский трамвай.

Прощание с артистом было назначено в Георгиевском храме на улице Маяковского в полдень. Небольшой по размерам, он не сразу смог вместить всех тех, кто пришел проститься артистом. Некоторым пришлось ждать своей очереди на улице.

Десятки людей пришли проститься с артистом и выразить соболезнования его родным. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Вход в храм был усыпан траурными венками от местной администрации, друзей, в том числе и от Андрея Малахова. На последнем говорилось: «С чувством глубокой скорби». Люди же несли красные розы. Многие делились, что запомнили его веселым человеком.

- Батюшка я поправлюсь и концерт дам, а деньги - на храм, - говорил Александр отцу-настоятелю.

Старенькая мама Александра едва стояла на ногах. Глаза – красные от слез. Но здесь, среди друзей Александра и поклонников, она держалась изо всех сил и старалась не плакать. В толпе шептались, что год назад женщина потеряла мужа, скончавшегося от ковида, а теперь хоронит сына.

После заупокойного молебна каждый желающий смог подойти к гробу и попрощаться. Одним из первых - Валерий Пономаренко. Он встал у гроба на колени. В этот момент в зале наступила звенящая тишина. Все все понимали и дали братьям время попрощаться.

Брат простился с Александром Пономаренко. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Уже из храма гроб с телом артиста выносили под аплодисменты. Известно, что похоронили Александра Пономаренко на новом кладбище Новочеркасска – на Аллее почетных жителей, рядом с отцом.

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