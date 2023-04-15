«Продавали с братьями щеглов»: как Пасху встречали в семье донского писателя Чехова

В семье великого русского писателя Антона Павловича Чехова к Пасхе было особое, трепетное отношение. Фото: официальная страница в «ВК» «Дома-музея Чехова в Ялте»
До Пасхи осталось совсем ничего. В семьи русского классика Антона Павловича Чехова этот праздник всегда ждали и очень любили. Готовили традиционные блюда, а для творожной пасхи использовались специальные формы из дерева твердых пород, например, дуба. Сам Антон Павлович ни одной пасхальной ночи не провел в постели. Он всегда ходил на праздничную службу вместе с родными. Историк из музея Чехова в Таганроге рассказала, что было принято в семье в этот праздник.
В семье Чеховых все соблюдали строгий пост
Фото: Михаил ФРОЛОВ
САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ
Как рассказала заведующая мемориальным отделом «Музея «Домик Чехова» таганрогского государственного литературного и историко–архитектурного музея-заповедника» Ольга Шипулина, в семье писателя это был самый любимый и самый долгожданный праздник. Пасху ждали все: и взрослые, и дети. Но перед тем, как сесть за праздничный стол, семья обязательно постилась.
- Отец писателя, Павел Егорович, был благочестивым и очень религиозным. Сам постился и смотрел, чтобы детвора следовала его примеру. Во время Великого Поста Павел Егорович ничего скоромного себе не позволял. Но, бывало, что он вместе с братом Митрофаном отправлялся к священнику и просил послабление для своей жены, Евгении Яковлевны, и невестки, - говорит Ольга Антоновна.
И после того, как строгий Павел Егорович брал благословение у батюшки, женская часть семьи могла отведать в пост что-то сладкое.
СТРОГИЙ ПОСТ ДЛЯ ВСЕХ!
- А вот мальчишкам пост давался непросто. Ох, как ребятам хотелось сладкого. И тогда Антоша с братьями отправлялись на базар, чтобы продать чижиков и щеглов. Этих певчих птичек мальчики ловили осенью. А перед Пасхой ребята продавали их на рынке потому, что была такая традиция – выпускать птичек на волю в Светлое Христово Воскресение. Затем мальчики тут же, на базаре, на вырученные деньги покупали сладости, как правило, пахлаву. Ели ее быстро, чтобы отец не узнал, иначе им было несдобровать.
Кстати, в масленичную неделю, перед Великим Постом, в доме Чеховых столы ломились от всяких яств. Семья наедалась вдоволь - яиц, сыра, но вот мяса уже не было.
- Эта традиция позже была описана в произведении писателя «Накануне поста», - продолжает Ольга Шипулина.
В этом доме, распложенном в Таганроге, провел свое детство писатель
Фото: Михаил ФРОЛОВ
КОРОЛЕВА СТОЛА
А на пасху Евгения Яковлевна – прекрасный кулинар – проявляла настоящий талант в поварском искусстве. На столе обязательными были куличи, яйца, крашенные луковой шелухой и королева праздничного стола – творожная пасха. Для ее приготовления использовали специальные формы из дерева, в котором не было смолы. Известно, что в доме Чеховых были, среди прочих, и формочки из дуба. В формочку укладывали марлю, затем – творожную массу, накрывали прессом и на ночь ставили в холодное место. Лакомство получалось такое, что пальчики оближешь!
- У нас в экспозиции представлена последняя формочка, принадлежащая маме Антона Павловича. Это – подлинник, - говорит Ольга Шипулина.
Еще одним видом пасхи баловала Евгения Яковлевна домашних в Светлое Христово Воскресение.
- Это тоже было изделие из творога, но слегка чуть приваренного. Он становился по консистенции чем-то похож на сыр. Пасху так и называли – сырная, - пояснила Ольга Шипулина.
И, конечно, в этот праздник на столе были мясо и фаршированная птица, часто – утка с яблоками. Взрослые пили красное вино, а дети – морсы и компоты.
Большая и дружная семья Чеховых любила собираться вместе за праздничным столом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
СЛУЖБА В ХРАМЕ
А еще вся семья обязательно ходила на Всенощную. Чеховы особенно любили пасхальные службы. Позже Антон Павлович говорил, что в это время даже воздух пахнет по-особенному.
К слову, мальчики частенько пели на Пасху в храме.
- У отца был любительский хор. В его состав входили кузнецы и старшие сыновья Павла Егоровича, - поясняет Ольга Шипулина.
Выпадала Чеховым и особая честь – на Пасху этот хор пел во Дворце императора Александра Первого, в домовой церкви. Службы проходили там только по праздникам, и считалось большой привилегией попасть на них.
Богослужение в этой часовне вел соборный священник, у которого, по воспоминаниям Александра Чехова – брата Антона Павловича – было очень доброе сердце. Детям очень нравился этот батюшка, впрочем, симпатия была взаимная.
Хор Павла Егоровича приглашали не только за красивые голоса, но еще и потому, что он пел бесплатно, в то время как профессиональным певчим приходилось давать деньги.
Позже Антон Павлович вспоминал, что во время таких служб все прихожане с умилением смотрели на него с братьями и завидовали родителям. Мальчики перестали петь в хоре, когда подросли и у них начал ломаться голос.
Кстати, у Чеховых всегда было принято дарить на Пасху подарки детям, обычно – сладости.
В этой кухне мама юного Антона Чехова готовила блюда к праздничному столу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ДОМЕ ВСЕГДА БЫЛО МНОГО ГОСТЕЙ
Семейные пасхальные традиции перешли и во взрослую жизнь Антона Павловича.
Когда Чеховы уехали из Таганрога, Пасху продолжили отмечать также: вкусная еда и много гостей. Однажды к семье писателя в этот светлый праздник в гости пришел публицист Владимир Гиляровский с супругой. Им очень понравилась творожная пасха и Евгения Яковлевна упаковала угощение в бумагу. Там, кроме лакомства, лежала еще и формочка для пасхи.
И, уже прощаясь, Антон Павлович сказал дорогим гостям: «Откроете сверток дома».
По словам эксперта, позже во многих рассказах Антон Павлович описывал семейные пасхальные традиции и те волшебные ощущения, который он всегда испытывал в этот светлый праздник.
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