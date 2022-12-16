Чехов катался на самодельных коньках, а Шолохов был Дедом Морозом: как донские писатели отмечали Новый год

И у Михаила Александровича Шолохова, и у Антона Павловича Чехова на Новый год всегда украшали елку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любимый и долгожданный праздник детей и взрослых не за горами. До Нового года остались считанные дни. Неотъемлемая часть праздника - салат оливье, селедка под шубой, мандарины и шампанское. А как же встречали этот праздник великие донские писатели Антон Павлович Чехов и Михаил Александрович Шолохов узнали у сотрудников музеев.

Интерактивные новогодние занятия в доме Шолохова. Фото: предоставлено музеем

НЕПРОСТОЕ ДЕТСТВО

О том, как отмечали Новый год в семье Чеховых, информации не так много. Известно, что мальчик из приморского Таганрога, будущий великий писатель, любил и ждал этот праздник.

- Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным,— писал позже Антон Павлович

В музее "Домик Чехова" в Таганроге рассказали, что детство Антона Павловича было непростым: он помогал отцу в лавке, пел в церковном хоре и много учился. Но Новый год Рождество в семье любили и отмечали с размахом за красивым столом.

По словам сотрудницы музея Анны Алфеевой, праздничные блюда обычно готовила повариха.

Выставка новогодних открыток в доме Шолохова. Фото: предоставлено музеем

«ФИРМЕННЫЙ САЛАТ» ИЗ КАРТОШКИ И САМОДЕЛЬНЫЕ КОНЬКИ

- Иногда и сам папенька, Павел Егорович, что-то делал к столу. На Новый год семья угощалась «фирменным» чеховским салатом с оливками, луком и картошкой. Запекали птицу: гуся, индейку или утку. На столе было много апельсинов. Их привозили в Таганрог из Греции и стоили они тогда копейки, даже извозчики могли их купить. Присутствовала на новогоднем столе нарезка из сыра и колбас. На десерт — вишневое или крыжовниковое варенье, - говорит Анна Алфеева.

А уж вина Павел Егорович доставал самые изысканные.

Из новогодних забав самой любимой у Антона Чехова было катание на коньках, причем на самодельных. Будучи студентом, Антон Павлович часто посещал в праздничные дни театр и бал-маскарад.

ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!

А вот в семье другого великого донского писателя, Михаила Александровича Шолохова, у которого было четверо детей, обычно устраивали праздник для всех станичных ребятишек!

- Это был любимый праздник, его всегда очень ждали. К празднованию готовились заранее, в гостиной ставили елку, - рассказывает заведующая отделом «Усадьба М.А. Шолохова» Елена Попова.

По воспоминаниям детей писателя, зеленую красавицу украшали самолетиками, зайчиками, грибами, гномиками и шарами. А еще - самодельными игрушками , к примеру, домиком из картона, на который приклеивали вату и блестки, также вешали гирлянды и конфеты. Последние позже прямо с елки снимали главные гости праздника - соседская детвора.

СУВЕНИРЫ ИЗ СТОЛИЦЫ

Перед Новым годом писатель привозил из Москвы гостинцы. Причем, подарков всегда было очень много. Ведь порадовать Михаил Александрович собирался не только своих детей, но и ребят из станицы, которых каждый год звали на шолоховскую елку.

Мальчишки и девчонки всегда наряжались в различные костюмы, то в снежинок, то в зайчиков. А однажды у младшей дочери Марии Михайловны был костюм ночи!

- Для этого костюма мама Мария Петровна дала свое платье из темно-синего панбархата, приклеили звезды и полумесяц из фольги. Было очень нарядно, - продолжает Елена Попова.

Маргарита Евдокимова - участница елки в доме Шолохова с подарком, врученным писателем, 1939 год. Фото: из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова

По традиции, каждый год супруга писателя с сестрой садились за рукоделие. Из яркого ситца шили мешочки, украшали их лентами, а потом туда клали подарки для детворы: пряники, мандарины, конфеты. Все это помещали под елку.

Обязательно придумывался сценарий. Взрослые — и сами Шолоховы, и родители приглашенных ребят — всегда участвовали в постановке. Нередко Михаил Александрович бывал и Дедом Морозом!

- Ребятишки водили хороводы, пели песни. И обязательно рассказывали новогодние стихи, - продолжает сотрудница музея.

Света Шолохова (в центре), старшая дочь писателя, на новогоднем празднике. 1936 г. Фото: Г. Грибанова, из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова

ПИРОГИ ИЗ РУССКОЙ ПЕЧКИ

Если за подарки и лакомства отвечал Михаил Александрович, то за праздничные угощения — жена писателя, Марья Петровна.

- Пекли пироги, пирожки с капустой, картошкой, сухофруктами. Были пирожные, булочки, печенье. И это все ставили на стол. После елки угощали детвору, которая приходила на праздник, - рассказывает научный сотрудник.

Выпечка готовилась в настоящей русской печке. В послевоенные годы праздники с подарками, игрушками и угощениями были редкостью и запоминались на всю жизнь.

А еще в доме Шолоховых на Новый год была обязательной одна игра: в шапку заранее клали свернутые бумажки с номерками, затем дети по очереди их тянули из шапки, после писатель снимал с елки игрушку с таким же номером и отдавал ее ребенку. В конце игры на елке не оставалось ни одной игрушки: все раздаривали детям.

К слову, обязательным условием для участия в елке было выучить стихотворение про Новый год.

Светлана Шолохова (в центре в первом ряду) на новогоднем празднике. 1936 год. Фото: Из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО ВСЕХ УГОЛКОВ СТРАНЫ

Сам Михаил Александрович всегда больше любил дарить, чем получать подарки. Тем не менее тысячи человек старались его порадовать и выразить признательность.

В новогодние праздники он получал сотни открыток со всех уголков страны. Поздравительные карточки сохранились, и сегодня их можно увидеть в музее-заповеднике .

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