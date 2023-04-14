В Ростовской области арестовали мужчину, который сломал челюсть 14-летней девочке на глазах у прохожих

Меру пресечения избрали в Азовском городском суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области избрали меру пресечения 18-летнему жителю Азова, который 9 апреля на глазах у прохожих избил девочку. 13 апреля молодого человека задержали — следствие ходатайствовало на его аресте. О решении «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в Азовском городском суде.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — сообщили в суде.

Ранее в соцсетях распространились видео с камеры наблюдения. На кадрах мужчина бьет девочку, после чего она теряет сознание.

Как рассказала мать пострадавшей Ирина, ее 14-летняя дочь полгода встречалась с напавшим на нее парнем. Позже школьница решила завершить отношения, но молодой человек был против, начал преследовать девочку. Со временем она стала общаться с другим парнем — подозреваемый встретил их в пункте выдачи заказов. Сначала избил нового приятеля бывшей подруги, потом переключился на нее саму.

Произошедшее записала камера видеонаблюдения. Фото: скрин с видео, предоставленного читателем "КП-Ростов-на-Дону".

— Он спросил: «Любит ли она его?». На ответ «нет» последовал удар. Да такой силы, что дочка сразу потеряла сознание, — говорит мать.

Потерпевшую госпитализировали — врачи диагностировали у нее перелом челюсти и сотрясение мозга. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и принять меры к задержанию мужчины.

Следователи ходатайствовали о передаче из полиции дела по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Позже молодого человека заподозрили в еще одном преступлении. В отношении него было возбуждено дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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