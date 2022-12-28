Помолодела лет на 30: как изменилась жизнь ростовчанки, похудевшей на 78 килограммов

Алевтина раньше весила 145 килограммов, а теперь - 66. Фото: предоставлено героиней публикации

Ростовчанка Алевтина Дороднова, живущая сейчас в Москве, большую часть жизни помнит себя толстушкой. 27-летняя девушка говорит, что всегда любила вкусно поесть. К хорошему аппетиту добавилась генетика: мама Алевтины – тоже женщина крупной комплекции.

Раньше девушка носила исключительно оверсайз. Фото: предоставлено героиней публикации

ВЫКИНУЛА ВЕСЫ, КОГДА СТРЕЛКА ПЕРЕВАЛИЛА ЗА СТО КГ

- Пробовала и спорт, и диеты, но рано или поздно вес возвращался, - рассказывает Алевтина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

А однажды стрелка на весах перевалила за сто килограммов. И тогда Алевтина просто выкинула весы.

Девушка перестала взвешиваться, забросила велоспорт, а в холодильнике стало еще больше сладкого.

- В тот период я была в отношениях. Жизнь была оседлая. Мужчина тоже весил больше ста килограммов. И мы с ним по вечерам, после работы, просто жрали перед телевизором. Другим глаголом это поглощение пищи назвать было просто нельзя, - вспоминает Алевтина.

После похудения Алевтина смело носит короткие топы. Фото: предоставлено героиней публикации

СЪЕСТЬ 30 КРЫЛЫШЕК ЗА РАЗ

Однажды пара решила худеть вместе: взяли по годовому абонементу в спортзал.

- Пришли туда за 12 месяцев пять раз от силы, чего нельзя сказать о ресторанах быстрого питания, - продолжает собеседница.

К слову, девушка могла за раз съесть 30 куриных крылышек, запив все литром сладкой газировки, а через полчаса она вновь была голодной. В результате однажды вес и вовсе достиг 145 килограммов.

- Как-то мама рассказала, что ее приятельница сделала резекцию желудка, уменьшив его объем. Тогда я впервые задумалась об операции. Изучила отзывы. Остановились на том, что операцию буду делать в Ростове у определенного хирурга. И не прогадала. После первого приема у врача я договорилась прилететь на операцию через четыре месяца. Хотела еще все обдумать, - рассказывает Алевтина.

Алевтина говорит, что после того, как ее объемы уменьшились, она стала вести более активный образ жизни. Фото: предоставлено героиней публикации

«СТРАХА НЕ БЫЛО»

И вот – назначенный день.

- Страха не было. Операция по уменьшению объема желудка длилась часа полтора, еще три часа отходила от наркоза. А на ноги встала уже в этот же вечер. В клинике провела еще пять дней, хотя достаточно было и двух, и улетела в Москву, - делится она.

А дальше начались чудеса преображения. Дикое и постоянное чувство голода исчезло, а килограммы таяли на глазах. В итоге Алевтина уменьшилась вдвое, сбросив 78 килограммов.

Сейчас она весит 66-67 кило без изнуряющих диет.

За этим последовали и другие изменения. Посмотрев на успехи дочери, такую же операцию сделала и ее мама. А следом – и мужчина Алевтины.

- Всех нас оперировал один и тот же врач. Мама скинула потом килограммов 60, мужчина – килограммов 25, - продолжает девушка.

На фото - Алевтина с подругой. Раньше многие принимали их за маму с дочкой. Фото: предоставлено героиней публикации

МОРЕ ЭНЕРГИИ И ПОКЛОННИКОВ

После похудения, признается Алевтина, она словно ожила.

- Появилось столько энергии. Мне все время хотелось куда-нибудь поехать, узнать что-то новое. А вот мой уже бывший мужчина не стал менять образ жизни. В итоге я ушла от него после пяти лет отношений, - говорит ростовчанка.

Но Алевтина недолго была одинока.

- У меня после того, как я изменилась, появилось много поклонников, но я выбрала для отношений человека, которого давно знала, который в трудный жизненный период был рядом со мной. Он очень милый, добрый и обаятельный. Вы знаете, несмотря на то, что операция – достаточно серьезный шаг, я рада, что на нее решилась. Жалею лишь о том, что не сделала раньше, - улыбнулась она.

Девушка изменилась не только на фигуру, но и на лицо. Фото: предоставлено героиней публикации

КОМЕНТАРИЙ ВРАЧА: «РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ НАВЫКОВ ХИРУРГА»

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» заведующий хирургическим отделением Ростовской Клинической Больницы ФГБУЗ ЮОМЦ федерального медико-биологического агентства, врач-хирург Максим Буриков, операция, которая была проведена пациентке, называется SADI-S.

- Это безопасная, хорошо отработанная операция. Длится как правило час - полтора. Такая операция выполняется пациентам с большим индексом массы тела или при сопутствующем сахарном диабете второго типа. Операция относится к одной из наиболее сильных в бариатрии. При этом та модификация, которую мы выполняем, достаточно мягкая и в то же время приносит стойкий результат. Но подчеркну - хороший результат зависит не только от техники выполнения операции и навыков хирурга. Пациент должен обязательно соблюдать все рекомендации, которые получит от врача, - прокомментировал хирург Максим Буриков.

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