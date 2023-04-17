«На его глазах снайпер убил жену»: ростовчане рассказали о беженцах из Бахмута

Многие жители спешно покинули Бахмут, за который идут бои.

Ростовская область стала первым регионом в стране, который принял на себя волну беженцев. Несмотря на то, что сейчас уже нет такого потока людей, бегущих от снарядов украинских националистов, но волонтеры все еще встречают тех, кто ищет на Дону убежище.

С ЛИНИИ ОГНЯ НА ДОН

Так, на днях в пункте пропуска «Весело-Вознесенка» активисты отряда «Неравнодушные» встречали людей, которых вывозили из-под Бахмута. Именно здесь сейчас идут ожесточенные бои.

Один из мужчин, которому удалось спастись от пуль националистов, признался ростовчанам, что не знает, где брать силы жить дальше. Он остался совсем один.

- На его глазах снайпер убил жену, - говорит волонтер.

По словам волонтеров, эти вынужденные переселенцы очень похожи на тех людей, которые в марте прошлого года спешно покидали Мариуполь.

«В ГЛАЗАХ – СТРАХ»

- Они даже пахнут все одинаково. В глазах - страх и отчаяние. У всех один вопрос: «Что дальше?». И все - в шоковом состоянии, - говорят добровольцы сообщества.

По словам волонтеров, в тот день они сделали все возможное, чтобы эти вынужденные переселенцы почувствовали хоть немного тепла и заботы. Жителей ДНР накормили, напоили чаем, а кого-то - просто выслушали и поддержали разговором.

- Мы находимся в 50 км от Таганрога, встречаем и кормим людей. Горячий чай и слова поддержки не решают всех проблем, но мы очень надеемся, что это хоть немного помогает людям, оказавшимся в такой тяжелой ситуации, - сказала волонтер отряда.

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