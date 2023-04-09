«Плакала в трубку от счастья»: как ростовчанка помогла 84-летней украинке найти родственницу в Европе

Пенсионерка попросила о помощи ростовчан Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Листаю свои рабочие блокноты и вспоминаю этот поиск. Он был сложным. В блокноте до сих пор сохранились номера телефонов, а в ноутбуке - письма на электронную почту, таблички, схемы взаимосвязи. А сколько людей пришлось опросить! - начала свой рассказал волонтер ростовского отряда «Неравнодушные» Лариса.

НЕ ОТКАЗЫВАЕТ В ПОМОЩИ НИКОМУ

Активист с начала СВО занимается тем, что помогает семьям, члены которых потерялись во время эвакуации, найти друг друга.

Лариса не отказывает в помощи никому. Откликнулась она и на просьбу и 84-летней Марии Ивановны.

- Она родилась в Мариуполе. Замуж вышла за соседа Вову. Свадьбу играли перед самым выпуском Владимира из военного училища. А после поехала Мария Ивановна за мужем по гарнизонам. Последним местом их службы оказался город на западе Украины. Там и осели. В Мариуполе осталась племянница, - рассказывает волонтер.

СВЯЗЬ ОБОРВАЛАСЬ ГОД НАЗАД

Последний раз Мария Ивановна говорила с дочерью сестры по телефону 23 февраля прошлого года, поздравляла их семью с Днем защитника Отечества. А потом связь оборвалась.

Искать племянницу пенсионерка начала почти стразу, но все тщетно. И вот, в марте прошлого года, она позвонила Ларисе и, сдерживая слезы, попросила помочь.

ПРИШЛОСЬ ОБЗВОНИТЬ СОТНИ НОМЕРОВ

- Баба Маша, именно так она просила себя называть, верила, что племянница жива. Эти поиски простыми не были, - продолжает Лариса.

Активисту пришлось опросить десятки человек, обзвонить сотни номеров. На все ушел почти год. Но силы были потрачены не зря.

Ростовчанка все же нашла родственницу бабы Маши.

- Ее племянница живет сейчас в Европе. Мария Ивановна, наконец-то, поговорила с ней по телефону, - рассказывает активист.

А потом пенсионерка набрала номер волонтера, которая за эти месяцы стала ей почти родной.

- Мария Ивановна плакала в трубку от счастья и благодарила за помощь. А я просто радовалась, что смогла ей помочь, - добавила Лариса.

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