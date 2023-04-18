«Кому нужна больная жена?!»: дончанка, у которой отказали ноги после родов, выиграла суд у больницы

Жительница Ростовской области потеряла здоровье из-за ошибки анестезиолога Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Ростовской области 27-летняя Елена почти на девять месяцев оказалась прикованной к постели из-за того, что врач-реаниматолог допустил ошибку при анестезии во время родов.

«ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ»

Как рассказала Елена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», беременность была долгожданная. Когда тест показал две полоски, счастью не было предела.

- Я уже знала, кто будет принимать роды. Наш семейный акушер, у нее рожала моя мама, - говорит Елена.

По словам женщины, беременность протекала без осложнений.

- Я даже и не думала о том, чтобы обезболивать роды и делать эпидуральную анестезию, – обезболивающий укол, который делают в спину роженицам. Но меня уговорили уже в родильном зале, - рассказывает Елена.

На тот момент женщина и не думала, что, казалось бы, вполне обычная и популярная манипуляция повлечет за собой такие последствия.

«ОНЕМЕЛИ НОГИ И Я УПАЛА»

Первые «тревожные звоночки» появились на следующий день после родов.

- У меня болела спина, но врачи сказали, что это нормально. Еще онемела нога, но я не обращала на это внимание. Пропала физиологическая потребность ходить в уборную. Могла сутки об этом не вспоминать, - делится женщина.

Через восемь дней мамочку с сыном выписали из роддома. Но состояние женщины только ухудшалось.

Елена училась ходить вместе с ребенком. Фото: из архива семьи

- Меня почти сразу после роддома направили к урологу, положили в больницу, делали уколы и ставили капельницы, но лучше не становилось, - вспоминает женщина. – Так и не убрав симптомы, меня опять выписали.

Елена вспоминает, что у нее окончательно отказали ноги, когда сыну было три недели.

- Я гуляла с ним в саду, как вдруг ощутила невероятную слабость. У меня онемели обе ноги, и я просто упала, - рассказывает жительница Ростовской области.

Тогда женщину повезли на МРТ нижнего отдела позвоночника.

«МУЖ НЕ ВЫДЕРЖАЛ»

Исследование показало, что у нее гематома в спинном мозге.

- Во время эпидуральной анестезии произошло кровоизлияние в спинном мозге, отсюда – такие последствия, - продолжает Елена.

Первые девять месяцев жизни малыша мама провела в кровати. Она просто не могла самостоятельно ходить. Ухаживать за ребенком ей помогали родные.

- По больницам, на реабилитацию, тоже возили близкие, - поясняет она.

Женщина признается, что за время болезни она потеряла не только здоровье, но и гражданского супруга.

- Кому нужна больная жена? Муж не выдержал. Ушел. Но об этом я меньше всего жалею. Видимо, не любил по-настоящему, раз отказался от меня в такое трудное время, - говорит Елена.

ХОДИТЬ НАЧАЛА ВМЕСТЕ С СЫНОМ

Ходить самостоятельно молодая мать начала практически одновременно с малышом.

- Начала вставать на ноги, когда ему было девять месяцев. А вскоре первые шаги начал делать и сынишка. Ходить училась вместе с ним, - поясняет дончанка.

Вот только окончательно опорно-двигательная система так и не восстановилась. Елена не может ходить на большие расстояния: ноги быстро устают и начинают болеть.

- Меня спасает то, что есть машина. Мне предстоит еще долгая реабилитация, - говорит она.

Елена пыталась урегулировать вопрос с больницей в досудебном порядке. Она попросила компенсировать медицинские расходы и моральный вред в сумме миллион рублей, но получила отказ.

Тогда женщина решила подавать иск в суд. Ее интересы представлял юрист в сфере здравоохранения и практикующий врач Николай Чернышук. По его словам, на больницу подали иск, в котором требовали взыскать пять миллионов рублей. В результате суд постановил взыскать с больницы 500 тысяч рублей.

Эти деньги, сказала Елена, она потратит на свое лечение.

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