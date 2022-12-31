Дончанка убила мужа ножом в сердце, но вся улица встала на ее защиту

Женщина схватилась за то, что под руку попалось, а мужчина со смертельным ранением вышел во двор и упал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история, которая случилась в Ростовской области, в городе Красный Сулин, иллюстрирует собой выражение «от любви до ненависти — один шаг». Правоохранительным органам попалось, казалось бы, обычное бытовое убийство, но дело оказалось куда сложнее. И на защиту обвиняемой встали практически все свидетели. В прокуратуре Ростовской области поделились подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

ОБА БЫЛИ ПЬЯНЫ

Драма развернулась между двумя бывшими супругами. Ей — 51 год, ему — 50. Она — уборщица в магазине, он — подрабатывал ремонтом. Супруги более 20 лет лет прожили вместе, вырастили детей, и все это на фоне бытовых конфликтов из-за алкоголя, пока не развелись.

Как рассказывают местные жители, о ревности в этой паре речи не шло. Супруг любил приложиться к бутылке и под градусом мог поднять руку на жену — не до тяжких травм, а до ссадин и царапин. Несмотря на развод, бывшие снова съехались и снова стали жить вместе. Пока 13 июля не случилось непоправимое...

- Все произошло около девяти вечера. Как было установлено следствием, оба супруга были выпившие, и между ними возник конфликт, - рассказали в Красносулинской городской прокуратуре.

Выпив, муж, бил супругу, оттого и развелись, пока не сошлись снова. Фото: Тимур ХАНОВ.

ХОТЕЛА УЙТИ ОТ МУЖА И ВЫЗВАЛА ТАКСИ

В тот день женщина хотела уйти от своего бывшего мужа и теперь сожителя. Вызвала такси и успела выйти со двора. А мужчина ее затащил обратно — во двор и в дом. Свидетелем этого был таксист.

Муж поднял на жену руку — это подтвердят ссадины на ее теле, которые зафиксируют при обследовании медики. И в разгаре ссоры женщина схватилась за нож. С ее слов, все произошло внезапно, и она пыталась отбиться от нападения, а в результате вонзила орудие в грудь супруга.

После удара мужчина вышел на улицу и там рухнул. Женщина тут же позвонила в «скорую» и пыталась оказать первую помощь. Но все усилия оказались тщетными. Мужчина скончался во дворе, там, где и упал, от смертельной травмы и потери крови.

- Во время следствия и на суде женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном, - продолжают в Красносулинской прокуратуре.

Таксист видел, как мужчина затащил женщину обратно во двор и в дом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОТПРАВИТСЯ В КОЛОНИЮ НА ШЕСТЬ ЛЕТ

Уголовное дело было рассмотрено в суде 15 декабря. И все опрошенные свидетели заступились за обвиняемую. Характеризовали женщину как хозяйственную, не скандальную, спокойную. О погибшем говорили, что он периодически выпивал, а в состоянии опьянения проявлял агрессию и регулярно жену бил — этот факт противоправного поведения самой жертвы в суде учли как смягчающий.

- Подсудимая была признана виновной по статье «Убийство», и ей назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - прокомментировали сотрудники прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мальчиков было несколько»: Над ростовской школьницей надругались, когда она пришла на свидание с парнем после Интернет-знакомства

В Ростовской области девочка-подросток стала жертвой насилия, когда пришла на свидание (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жительница Аксая заколола знакомого двумя ножами

А потом скрылась с места преступления (подробнее)