16 лет не решалась уйти: семейная драма под Ростовом закончилась поножовщиной

Мужчина оказался в больнице после ссоры с женой Фото: Дмитрий БУРДАНОВ

В Ростовской области местная жительница предстанет перед судом за то, что воткнула гражданскому мужу в живот кухонный нож, сообщает «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.

РАЗ-ДВА В НЕДЕЛЮ ДОХОДИЛО ДО РУКОПРИКЛАДСТВА

По словам собеседника, 33-летняя Ирина (все имена изменены – прим. ред.) – мама 15-летнего сына и семилетней дочери – жила с Евгением в гражданском браке. Мужчина никогда не обижал пасынка и падчерицу, но вот на Ирину частенько повышал голос и поднимал руку.

Каждодневные скандалы в доме были привычным делом, а один–два раза в неделю доходило и до рукоприкладства со стороны мужчины.

Часто поводом для этого становилась ревность со стороны супруга. Несмотря на то, что личная жизнь, мягко говоря, особого счастья не приносила, уйти от сожителя женщина не решалась на протяжении 16-ти (!) лет. В полицию она также никогда не обращалась.

РЕВНОВАЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ

И вот между ними в очередной раз произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. По словам источника издания в правоохранительных органах региона, в тот день мужчина выпил лишнего. Начал «цепляться» к жене, ревновать на ровном месте, а потом и вовсе вышел из себя, когда увидел, как дама сердца смотрит видео в соцсетях.

После этого Евгений с такой силой ударил жену по лицу, что у той из носа потекла кровь.

- Я попросила его прекратить, но в ответ он лишь больше разозлился. Тогда я побежала на кухню и схватила нож, - позже признается Ирина оперативникам.

Уже держа в руках тесак, женщина сказала: еще один удар, и она ударит ножом. Но, по всей видимости, Евгений не воспринял эти слова всерьез. Он продолжил оскорблять жену. В какой-то момент, не сумев совладать с эмоциями, та нанесла удар в живот.

НЕ ДАЛ ВЫЗВАТЬ ВРАЧЕЙ

Увидев кровь, дончанка даже попыталась обработать рану и вызвать скорую. Но Евгений выхватил телефон из ее рук и сбросил звонок. Мужчина до последнего не хотел обращаться к врачам. Он понимал, что те обязательно расскажут о ножевом ранении полиции.

Но состояние раненого только ухудшалось. В результате все же пришлось обратиться к медикам. В больнице установили: пациенту причинен тяжкий вред здоровью. Но, несмотря на то, что его жизни уже ничего не угрожает, сожительница попала под следствие.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировала помощник прокурора города Шахты Елизавета Ященко.

Материалы уголовного дела уже отправили в суд для рассмотрения по существу. Суд признал вину и огласил приговор. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор вступил в законную силу.

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