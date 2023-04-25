«По дому ползаю на коленях»: у молодой мамы отказали ноги после укола во время родов

Ростовчанка после родов стала глубоким инвалидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наталье из Азова Ростовской области всего 22 года, а она уже – глубокий инвалид. Женщина считает, что виной всему неправильно сделанная эпидуральная анестезия во время схваток. Сейчас она через суд пытается взыскать компенсацию с больницы.

«УПАЛА В БОЛЬНИЧНОМ КОРИДОРЕ»

Семейная жизнь у Натальи начиналась идеально. С мужем они вместе уже шесть лет.

- Встречались три года, потом он сделал мне предложение. Конечно, я согласилась. Он – мой самый любимый и близкий человек, - рассказывает дончанка корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Супруги были очень рады, когда узнали, что скоро станут родителями. Беременность протекала гладко, вот только малышка не торопилась появляться на свет.

- В роддом я легла заранее. Схватки все не наступали и врачи решили ускорить роды, - продолжает женщина.

Заодно предложили сделать обезболивающий укол в спину – эпидуральную анестезию. Наталья согласилась. Она даже представить не могла, что обычная процедура, через которую проходит едва ли не каждая вторая роженица, может привести к инвалидности.

Первые тревожные звоночки наступили сразу после укола.

- Я не смогла встать с кушетки. Ноги меня не слушались, - говорит женщина.

В родильный зал женщину уже везли в инвалидном кресле. Тогда Наталья не придала этому значения. Но на следующий день после родов самочувствие стало еще хуже. Женщина с трудом ходила, а голова болела так, что не получалось даже повернуть ее в сторону.

- А потом я упала в больничном коридоре. У меня просто отнялись ноги, - продолжает дончанка.

Врачи успокоили тогда молодую маму: «Мол, защемило нерв, пройдет». Не прошло.

ДВЕ ОПЕРАЦИИ В КРЕДИТ

День ото дня становилось все хуже. А через пару месяцев Наталья слегла.

- Просто перестали шевелиться ноги, - говорит она. - Так я лежала месяцев пять точно. За мной ухаживал муж. Ему пришлось взять отпуск за свой счет, - рассказывает женщина.

Все это время домой приходили врачи.

- Мне делали массаж, ставили капельницы. Со временем кое-как начала вставать. А потом – по новой. Опять стала падать, теряла сознание, головные боли не проходили, - говорит Наталья.

Следом женщина стала слепнуть.

- Когда я уже не видела на расстоянии дальше своей руки, поехала на прием к ростовскому неврологу, - продолжает дончанка.

Многочисленные анализы и МРТ показали, что в районе спинного мозга была сильная гематома, образовалась киста размером 10 сантиметров, также стала скапливаться жидкость в головном мозге.

- После этого мне сделали две операции. Квоту ждать было некогда, ведь я могла ослепнуть в любой момент. Родителям и мужу пришлось взять кредиты, - говорит ростовчанка.

«НА РУКАХ НОСИТ МУЖ»

После хирургического вмешательства зрение восстановилось, а еще Наталья смогла встать на ноги.

- Каждый шаг дается с трудом. Могу за день по квартире пройти, от силы, четыре раза. Все остальное время по дому ползаю на коленях, - делится женщина.

На улицу Наталья не выходит.

- С дочерью гуляют бабушки. По дому на руках носит муж. Вы не представляете, как я мечтаю просто пройти с ребенком вдвоем по парку, - вздыхает Наталья.

Женщина считает, что виной всему стала неверно сделанная эпидуральная анестезия.

- Уверена, что анестезиолог задел спинной мозг, отсюда – все мои проблемы, - продолжает она.

ПОДАЛА ИСК В СУД

Но Наталья не теряет надежды на то, что в будущем все же сможет ходить. Они с мужем в ближайшие дни поедут к московским специалистам.

- Надеюсь, что там мне предложат лечение, которое поставит меня на ноги, - рассказывает она.

Женщина уточнила, что уже потратили на врачебную помощь больше миллиона рублей.

- Около сорока тысяч в месяц уходит на погашение банковского займа, который брали на лечение, - говорит дончанка.

И большие траты еще ожидают впереди. Поэтому женщина подала на больницу иск в суд с требованием компенсации морального вреда. И Наталья верит, что суд будет на ее стороне.

- Вместе со мной в тот же день, в той же больнице рожала еще одна мамочка. Анестезиолог поставил и ей «эпидуралку», а после у нее отказали ноги. Она судилась с этой больницей и выиграла миллион рублей, - заключила Наталья.

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