В Ростовской области мужчина отрезал другу ухо из-за того, что тот не хотел от него уходить

В полицию о ЧП сообщили уже медики. Фото: Тимур ХАНОВ

В Морозовском районе Ростовской области осудили 46-летнего мужчину, который изуродовал друга. Максим (имена изменены – прим. ред.) отрезал товарищу ухо во время застолья. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, мужчины дружили много лет.

«Я ДУМАЛ, ЧТО ВАНЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ»

В день, когда было совершено преступление, Максим позвонил Ивану и позвал в гости.

- У меня есть полтора литра водки, приходи, - сказал дончанин приятелю.

Иван не заставил себя долго ждать. Уже через час он был в гостях. Когда спиртное закончилось, Иван заявил приятелю, что у него нет сил идти домой, и поэтому он останется ночевать у друга.

Но Максим ответил, что всегда спит один.

- Не люблю, когда кто-то остается у меня до утра, - заявил он Ивану.

И тут нашла коса на камень. Иван продолжал настаивать на своем, а потом, шатаясь, вышел из-за стола, упал на колени и пополз к выходу. Как позже расскажет Максим, он был уверен, что друг симулирует сильное опьянение.

- Меня это разозлило. Я думал, что Ваня притворяется. И я ему пригрозил тем, что отрежу ухо, если он не встанет на ноги, - позже расскажет мужчина оперативникам.

Угрозы на Ивана не подействовали. В коридоре он перевернулся на спину, всем своим видом показывая, что не в состоянии держаться на ногах.

СПРЯТАЛ УХО В КАРМАН

Тогда Максим схватил кухонный нож, подбежал к товарищу и, прижав мочку левого уха к полу, отрезал ушную раковину.

В этот момент оба приятеля вмиг протрезвели. Максим стал останавливать кровь, а Иван спрятал ухо в карман куртки.

Понимая, что рана слишком серьезная, мужчины вызвали скорую. Врачи отвезли пострадавшего в больницу, в отделение реанимации, и сообщили о ЧП полиции. В тот же день оперативники пришли домой к дебоширу, но тот стал отрицать свою вину.

- Ваня уже пришел ко мне в гости без уха, - сказал он полицейским.

Не сразу раскрыл правду и сам пострадавший. Первое время Иван говорил полицейским, что не помнит, как остался без уха. Свой обман, который раскрылся позже, мужчина объяснил тем, что не хотел подводить товарища.

- Я же понимал, что у него будут проблемы. Не хотел портить жизнь. Ждал, что Максим извинится, но он даже не позвонил, - посетовал пострадавший.

Как сообщил прокурор Морозовского района Александр Свитенко, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал Александр Свитенко.

Суд признал Максима виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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