«Как она еще жива, ума не приложу!»: ветеринары спасли щенка, у которого после ДТП сместилось сердце и «схлопнулись» легкие

Девушка отнесла щенка с проезжей части на газон. ФОТО: ЦБЖ города Шахты

На оживленных городских дорогах нередки случаи различных ДТП. То машины попадают в аварию, то человека могут сбить. И всегда в таких случаях пострадавшим пытаются помочь и вызывать медиков. Но, когда под колеса автомобиля попадает беспризорное животное, некоторые водители грешат просто уехать с места происшествия, не оказав при этом помощь беззащитному раненому коту или собаке.

Такой случай произошел на днях под городом Шахты Ростовской области. Там на трассе неизвестный сбил щенка-подростка и оставил животное на верную гибель прямо на проезжей части. Если бы не дончанка, которая заметила перед своим авто умирающего пса, остановилась, чтобы отнести его на обочину и вызвать зоозащитников, жизнь собаки могла закончиться печально.

ВЕРХНЕЕ НЕБО ПРОПЕЧАТАЛОСЬ НА ЯЗЫКЕ

Волонтерам реабилитационного центра бездомных животных из города Шахты позвонила девушка. Сообщила, что ехала домой мимо поселка Мирный и на дороге увидела сбитую собаку. Дончанка решила помочь животному, поэтому отнесла щенка на газон и позвонила волонтерам с просьбой о помощи.

- К счастью, я тоже была в тех краях. И через пять минут приехала на место. Мы загрузили малышку в машину и отвезли в клинику, - рассказывает волонтер Ольга Мосиюк.

Сейчас щенок стал немного есть. ФОТО: ЦБЖ города Шахты

Состояние у собаки было крайне тяжелым. Ветеринар диагностировал у четвероногого пациента ушиб грудной клетки, перелом бедра и плечевой кости. Также от удара у бедняги сдвинулось сердце.

- Был и пневмоторакс, когда воздух скапливается в плевральной полости, что приводит к схлопыванию легких, - продолжает собеседница. - Кроме этого, у собаки было сильное обезвоживание. Такое, что даже язык принял форму верхнего неба.

ВПЕРЕДИ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ

- Как она еще жива, ума не приложу! Она была вся сине-белая уже, особенно слизистые. Это как раз показывало, что щенку не хватало воздуха и он задыхался, - делится Ольга.

Сейчас хвостатый пациент медленно, но идет на поправку. Щенка удалось вывести ветеринарам из состояния крайней степени тяжести. Сейчас оно оценивается, как "средне-тяжелое".

- Собаке еще предстоит ряд дорогостоящих операций. Но о них пока рано говорить, так как сейчас главное стабилизировать состояние, – делится подробностями лечения Ольга. – Щенок уже стал немного кушать. И это уже небольшая победа!

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