О жестких педагогах, неудобных вопросах и вере, что «раньше было лучше»: «Учитель года Дона - 2023» рассказал, как сдать ЕГЭ

Заветную статуэтку победителю регионального этапа конкурса вручил губернатор Василий Голубев. Фото: правительство Ростовской области

В пятницу, 28 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил имя абсолютного победителя областного конкурса «Учитель года Дона — 2023». Им стал учитель истории и обществознания школы № 21 Ростова-на-Дону Александр Игрунов. Сразу же после церемонии награждения победитель приехал в студию радио «КП — Ростов-на-Дону», чтобы поделиться впечатлениями от конкурса, секретами успеха и дельными советами по сдаче ЕГЭ для выпускников.

ИЗ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ, НО В УЧИТЕЛЯ НЕ СОБИРАЛСЯ

Для учителя 21-й сельмашевской школы победа в престижном конкурсе стала настоящей неожиданностью.

- Видел выступления коллег: все были классные, со своими методиками. В итоге в финальную четверку попали учителя математики, физики, музыки и я — учитель истории и обществознания, - рассказывает Александр Геннадьевич. - На конкурсе просто делал свое дело. Показывал только то, что использую на своих уроках постоянно.

Сегодня у педагога с 15-летним стажем под руководством сразу два шестых класса. Трудно поверить, но в юности лучший учитель Ростовской области 2023 года даже не собирался связывать свою жизнь со школой.

Учитель истории и обществознания Александр Игрунов поделился профессиональными секретами с читателями "Комсомольской правды". Фото: Кристина Круговых

- Хотя у меня и мама, и бабушка педагоги, я не планировал быть учителем. Но в студенчестве предложили вести уроки. После первого дня в школе я был шокирован, будто забыл себя в детстве и ожидал идеальных ребят из советских фильмов. А дети - они более живые, непосредственные. И то, что мне казалось лишь нарушением дисциплины, сейчас на это смотрю с позитивом, - с улыбкой признается педагог. - В итоге мне понравилась эта работа. Когда тебе что-то нравится, ты начинаешь думать, как эту работу сделать немного лучше. А когда ты начинаешь ее делать лучше, ты понимаешь, что это стало делом твоей жизни.

А РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ?

Что в первый год работы, что сегодня учитель слышит от родителей: «А раньше было лучше!» Мол, дети были послушнее и учились усерднее. Так ли это?

- Лучше бывает только в идеальном мире, там, где нас с вами нет. Сейчас, наверное, у детей фундаментальные знания немного заменяются знаниями быстрыми, полученными через Интернет, - рассуждает учитель. - Современные дети намного более живые, яркие, они умеют упростить себе жизнь с помощью Сети. Но в целом я думаю, что ребята всегда одинаковые. Они также всегда шалят, болтают и улыбаются. Отличаться могут только условия, в которых они живут.

Александр Игрунов никогда не думал, что станет педагогом, но, попав в профессию случайно, решил остаться в ней навсегда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ответ учитель слышит аргумент, что современные дети стали меньше читать.

- В 80-е годы я находил статьи, где учителя и родители задавались вопросом о том, что дети стали меньше читать, потому что больше смотрят телевизор. Позже нашел публикации 60-х годов: там беспокоились, что дети меньше читают, потому что стали чаще посещать кинотеатр, - приводит показательный пример собеседник. - Здесь, скорее, надо избегать клипового мышления, упрощения того, что читаешь. Можно прочесть и сто книг, но неважных по качеству. А сейчас читают также много, но это чаще посты в Интернете. Иногда сами приходят к тому, что сами хотят перечитать классику и задают вопросы.

СТРОГИЙ ИЛИ ЛОЯЛЬНЫЙ

И здесь, по мнению педагога, задача учителя — суметь выстроить с классом отношения так, чтобы учителя воспринимали как старшего, как наставника.

- Дети должны понимать, что ты в меру строгий, в меру требовательный, и тогда будет уважение к твоему предмету. У слишком лояльного учителя, думаю, нет шансов, что его предмет будут учить, - объясняет Александр Игрунов. - То есть наша работа связана с дисциплиной, требованиями, экзаменами. И задача учителя — научить даже не предмету, а научить учиться. Не зря же мы запоминаем самых жестких преподавателей, и уже после школы и института начинаем их уважать за требовательность.

Учитель уверен, что классное руководство сближает педагога с детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Игрунов уверен, что школьному учителю нельзя прожить без классного руководства. У него сейчас целых два шестых класса.

- Перелом наступает, когда впервые берешь классное руководство — становишься ближе к детям. Я считаю, каждый учитель должен быть классным руководителем. Это особый опыт, хотя потом учителя шутят, что без класса было бы проще работать, - смеется педагог.

Не обходится на уроках истории и без вопросов о современной политической обстановке. Спрашивают, в основном, старшеклассники, делится наблюдениями собеседник.

- Ребенок окружен новостями: и не всегда это газета или сайт официального СМИ - иногда это репост, сообщение в мессенджере, слухи. Спрашивают и про присоединение Крыма, и про спецоперацию. И часто дети спрашивают мнения и историка, и классного руководителя. Здесь многое зависит от позиции учителя, и от того, насколько ты корректно можешь донести свою точку зрения. Тут нужно высказывать свою позицию, иначе никаких гражданских и патриотических качеств у детей мы не взрастим, - делится Александр Геннадьевич. - Есть в школах и дети, приехавшие из наших новых регионов в результате военных действий. Нужно помочь ребятам врасти в процесс учебы, поддержать.

Определяться с экзаменами, которые будущие выпускники собираются сдавать, учитель советует заранее, а не в последние месяцы. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕГЭ БЕЗ РЕПЕТИТОРА: РЕАЛЬНО?

Обществознание — один из самых востребованных предметов среди выпускников, сдающих ЕГЭ.

- Чем хорош ЕГЭ: если его сдать хорошо подготовившись, перед тобой открываются дороги практически в любой вуз страны, - объясняет Александр Игрунов. - Иногда обществознание выбирают по кажущейся легкости предмета — это не так. И, конечно, сегодня выпускники выбирают часто некоторые предметы не потому что любят, а потому что они нужны для сдачи.

Ну а школьный фольклор о том, что кто-то сдал ЕГЭ без репетитора, имеет под собой основание.

- Нужно не останавливаться на школьной программе. Есть прекрасные пособия, порталы в Интернете. Здесь только стоит вопрос усидчивости, вдумчивости и, наверное, того, насколько твой учитель готов к дополнительным консультациям, потому что оставить весь класс и «натаскивать» одного ученика на ЕГЭ он не сможет, - рассказывает учитель. - Я знаю такие случаи, когда дети не обращались к репетиторам. Брали справочники, консультации, смотрели образовательные каналы, правильно занимались, обращались за легкой помощью и сдавали на очень неплохие баллы.

Главный совет перед ЕГЭ - выспаться. Фото: Артем ЛЕНЦ

Выпускникам этого года лучший учитель Ростовской области — 2023 дал несколько советов по сдаче ЕГЭ.

- Не волноваться, верить, что все получится. Перед экзаменом выспаться и идти на него с улыбкой. Тогда все получится. Хочется сказать будущим выпускникам, чтобы они не теряли время и начинали готовиться. Часто видишь, что ребенок выбирает предмет в последние несколько месяцев - готовиться к нему надо заранее, - советует победитель регионального конкурса. - Единый госэкзамен — всего лишь один из экзаменов в жизни. Желаю всем спокойной сдачи. Верю, что все школьники сдадут ЕГЭ, все поступят в институты и с улыбкой будут вспоминать своих педагогов-наставников.

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