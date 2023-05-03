В Ростове осудили мужчину, который занял у друзей почти 4 миллиона и проиграл их на ставках

Мужчина занял у друзей деньги не вернул их Фото: Даниил ОПАРИН

Ростовчанин предстал перед судом за то, что обманул друзей. Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», 35-летний Александр много лет тесно дружил с Евгением и Сергеем (все имена изменены – прим. ред).

ДОВЕРЯЛИ ДРУГУ КАК СЕБЕ

Мужчины трудились в одной организации, но связывала их не только общая работа. Они были давно знакомы, а Александр и Сергей вообще дружили со школьной скамьи.

Когда Александр попросил у приятелей занять денег, те, доверяя другу как себе, согласились. У Евгения он взял крупную сумму под предлогом того, что хочет заниматься микрозаймами. Взамен Александр обещал вернуть деньги с процентами.

В течение почти полутора лет он трижды брал у Евгения в долг. Вначале 200 тысяч рублей, затем 345 тысяч и следом 300 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма займа составила 850 тысяч рублей.

Со вторым приятелем Александр действовал по той же схеме, с одной лишь разницей. Сергею он сказал, что хочет вложиться в продажу алкоголя.

- Он убедил приятеля, что у него есть выход на точку дьюти-фри, что бизнес приносит якобы до 17 процентов дохода ежемесячно, - пояснил источник издания.

Сергею он также обещал вернуть все с процентами. В итоге ростовчанин дал взаймы два миллиона 650 тысяч рублей.

Помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник рассказала, по какой статье возбуждено уголовное дело. Фото: предоставлено прокуратурой Советского района Ростова

ПОДВЕЛА СТРАСТЬ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ

Но время шло, а денег не было. Через общих знакомых они навели справки о финансовом положении Александра.

Выяснилось, что под предлогом продажи алкоголя он занял деньги еще у четверых, но так и не вернул.

Мужчины напрямую спросили, когда им вернут долги. Тогда Александр рассказал, что у него масса проблем и попросил потерпеть. Устав ждать, друзья обратились за помощью в правоохранительные органы региона.

Сотрудники выяснили, что вместо развития бизнеса он занимался спортивными ставками и так проиграл почти шесть миллионов рублей.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА

По всей видимости, «спустил» мужчина и те средства, которые ему дали в долг друзья.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

Суд приговорил ростовчанина к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен оплатить в пользу государства штраф в размере 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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