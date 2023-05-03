«В свои годы чувствую себя на тридцать»: 65-летний ростовчанин выиграл конкурс красоты в Москве

Василий Мельников начал участвовать в конкурсах красоты после 60-ти лет. Фото: из архива героя публикации

- В 65 лет жизнь только начинается! Сегодня я чувствую себя как 30-летний. Занимаюсь спортом, слежу за питанием, а еще участвую в конкурсах красоты, - говорит житель Шахт Ростовской области Василий Мельников.

Мужчина не просто участвует в конкурсах, но еще и побеждает в них. Только что он вернулся из Москвы с очередей победой. На международном конкурсе красоты и талантов «Мистер и мисс содружество» он занял первое место. Причем, его соперниками стали не только россияне, но и итальянцы, армяне и арабы из ОАЭ.

«НЕ ГОРБАТЫЙ, НЕ КРИВОЙ»

- Думаю, жюри зацепил один из моих выходов. Во время дефиле в спортивной одежде участники просто прошли по сцене, а я использовал прием «Бой с тенью». Я ведь раньше занимался боксом. И эти навыки помогли одержать победу в Москве. Во время проходки по сцене я показывал боксерские приемы, которые я называю «Бой с тенью», - улыбается победитель.

Как оказалось, в индустрию красоты дончанин попал несколько лет назад:

- У меня есть знакомая, которая предложила попробовать. Я подумал и решил – почему бы и нет? Не сутулый, не горбатый, не кривой.

Василий на конкурсе красоты. Фото героя публикации.

К слову, тот конкурс тоже проходил в столице. Василий тогда одержал победу. С тех пор и понеслось. Победитель признается, что у него есть несколько простых правил, которые позволяют не стареть ни телом, ни душой:

- Через день занимаюсь гиревым спортом, раз в неделю хожу в баню. Никогда не пью алкоголь. Стараюсь правильно питаться. Но диеты не придерживаюсь: с моей силовой нагрузкой в этом нет потребности. А еще я с детства не люблю проигрывать, вот и весь секрет.

«МЕЧТАЮ ВСТРЕТИТЬ ТУ ЕДИНСТВЕННУЮ»

К слову, самым большим достижением в жизни Василий считает то, что стал многодетным отцом. Причем двое сыновей пошли по его стопам, став спортсменами. А вот личная жизнь пока оставляет желать лучшего:

- За плечами – несколько браков и столько же разводов. Сейчас мое сердце свободно и я в поиске второй половинки. Мечтаю встретить ту единственную, с которой буду навеки вместе.

Большие планы у теперь уже титулованного красавца не только на личную жизнь, но и на профессиональную деятельность:

- Хочу найти помещение, в котором и молодежь, и пенсионеры смогут заниматься спортом. Я мог бы выступать в качестве наставника, рассказывать о здоровом образе жизни. Уж поверьте, и времени, и сил мне на все хватит. Лично я собираюсь жить лет до ста.

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