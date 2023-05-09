Почему Сабина Шпильрейн поверила фашистам и пришла в Змиевскую балку в августе 1942 году

Папа Сабины, Николай Аркадьевич Шпильрейн, был выходцем из достаточно бедной семьи. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В эти праздничные майские дни россияне вспоминают героев Великой Отечественной войны, оплакивают жертв той трагедии. В Ростове-на-Дону особым местом памяти о геноциде советских людей стала Змиевская балка.

Число погибших здесь граждан составило порядка 27 тысяч человек. Кроме того, 11-12 августа 1942 года в Змиевкой балке были убиты и замучены 13 тысяч ростовских евреев. Среди них оказалась и бывшая ученицей Фрейда и Юнга, ученый Сабина Шпильрейн.

Сотрудники ростовских музеев объяснили, почему такой умный и образованный человек поверила призывам прийти в Змиевскую балку, где и погибла.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРМАНИИ – ОТ ПАПЫ

Учредитель ростовской галереи, которая расположилась в доме на Пушкинской, 88, где в начале прошлого века проживала семья Шпильрейн, рассказала, почему Сабина решила остаться в Ростове.

По словам Нины Войновой, положительное отношение Сабины Шпильрейн к немцам формировалось под воздействием ее отца. Папа Сабины, Николай Аркадьевич, был выходцем из достаточно бедной семьи. В Польше, где он изначально проживал, был заказан путь к получению высшего образования. Люди еврейской национальности там проживали в отдельном районе и занимались определенными видами деятельности, разрешенными для них. Получить высшее образование они не имели права.

- Николай Аркадьевич был очень умным мальчиком, поэтому отец приложил все возможное, чтобы его сын получил все же высшее образование в сельскохозяйственной академии в Германии, - уточнила музейный специалист.

Позже семья переехала в Ростов, где не было преследования по национальному признаку.

ДОЧЬ ОСТАВИЛА В ПРИЮТЕ

Сабина очень хотела стать врачом… Но заболевание дочери привело к тому, что ее мама Ева Марковна повезла лечить Сабину в Швейцарию. Там она поступила в Женевский университет и стала получать медицинское образование.

- Сабина бывала в Германии. Как и ее братья, она общалась с немцами, - рассказала директор музея. – Это были гумманистически настроенные люди.

Однако, когда в Германии в 30-х годах к власти пришли нацисты, тяжело пришлось всем. За границей начались преследования евреев. Даже учитель Сабины, Зигмунд Фрейд, вынужден был эмигрировать из Австрии в Швейцарию. И самой Сабине было сложно: не было работы, она не могла снимать квартиру, не могла прокормить свою дочь, поэтому отдала ее в приют. Тогда Сабина решила вернуться в Ростов. Она успела уехать из Швейцарии, не увидев ростков фашизма.

БРАТЬЕВ РАССТРЕЛЯЛИ, А ОТЦА ПАРАЛИЗОВАЛО

Поначалу, когда в России произошла революция 1917 года, здесь усиленными темпами стал развиваться психоанализ. Сабина была рада, что ее образование, ее знания и умения были востребованы.

Но после смерти Троцкого в стране стали преследовать психологов и психоаналитиков. Шпильрейн осталась без работы. В 1937 году от разрыва сердца умер ее муж. Денег не было, поэтому она не могла себе даже купить новую одежду, носила с чужого плеча.

- Поскольку дочки Сабины были музыкально одарены, она хотела дать им соответствующее образование, а еще в семье было принято знать пять языков, - продолжает Нина Витальевна.

Череда репрессий коснулась и семьи Шпильрейн: все ее три брата были арестованы и расстреляны. Отца Сабины парализовало, когда он узнал о смерти последнего сына. Он умер в комнате на цокольном этаже дома на Пушкинской улице в Ростове.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ЕВРОПЕ, СЛУХИ О РАСПРАВАХ

В эти тяжелые времена Сабина с ностальгией вспоминала свою жизнь в Европе. Ведь в 1905-1906 годах она ни в чем не нуждалась, ей хорошо помогали родители.

- В студенческое время Сабина занималась исследовательской работой, работала в качестве ассистента в клинике и помогала Юнгу, - уточняет музейный специалист. - Она была популярна, ее печатали в журналах, к ее научным мыслям стали обращаться Фрейд и Юнг. Память отрезала у нее тот момент истории, когда в Европе евреи стали преследоваться. Остались лишь прекрасные воспоминания. Но наступила жестокая реальность 1941 года…

Во время первой оккупации Ростова не было никакого притеснения… Поэтому-то, как и тысячи других ростовчан, Сабина пришла в Змиевскую балку...

«КУЛЬТУРНАЯ НАЦИЯ»

Как рассказал ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности мемориального комплекса «Змиевская балка» Александр Австрийченко, во время оккупации немцы создали в Ростове Совет старейшин, который возглавил доктор Лурье, еврей по национальности. От имени этого Совета 6 августа 1942 года было издано воззвание о том, что всем евреям старше 14 лет нужно пройти регистрацию. А для этого - прийти на определенные пункты сбора. Но поскольку за два дня пришли только две тысячи евреев, то немцами было придумано сообщение об участившихся случаях нападения на евреев.

- Всем евреям Ростова предлагалось 11 августа переехать жить в отдельные районы Ростова, где оккупационные власти смогли бы их обеспечить работой и жильем, - рассказывает специалист. – С собой разрешалось взять ценные вещи, продукты на первые три дня, документы и ключи с бирочками, на которых нужно было указать свои ФИО и адрес. И люди пришли – они верили Совету старейшин. Старики, пережившие оккупацию 1918 года, заверяли, что ничего страшного не может произойти.

Пришедших на пункты сбора людей формировали в колонны по 200-300 человек и в пешем порядке приводили в балку, на территорию детской трудовой коммуны. Предварительно людей раздевали, объясняя это действие необходимостью проведения санобработки. Потом их расстреливали, а тела сбрасывали в выкопанные их предшественниками рвы размером три на пять метров.

По словам музейного сотрудника, друзья предлагали ростовскому психоаналитику Сабине Шпильрейн, которая тогда проживала в Ростове, уехать, чтобы избежать столкновения с наступающими немцами.

– Но она ответила, что немцы – культурная нация, - объясняет Александр. – Она прожила бок о бок с ними много лет и считала, что они не могут себе позволить сделать что-то плохое.

В итоге, по свидетельствам очевидцев, Сабина Шпильрейн стала одной из жертв жестокой расправы в Змиевской балке.

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