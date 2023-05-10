Ростовчанин нашел в огороде трофейный Opel 1938 года выпуска и сделал из него «звезду» Дня Победы

Иван ездит на своем ретро-каре уже 12 лет. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В День Победы около парка имени Горького в Ростове-на-Дону развернулась выставка ретро-автомобилей. Каких машин здесь только не было! И голубой «ИЖ», и синяя «Волга», и красный «Москвич»… Даже стильная «обтекаемая» ретро SUZUKI!

Но звездой этого парада стал серо-голубой Opel Admiral 1938 года выпуска. Его владелец, один из основателей клуба ретро-авто Иван, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону», как нашел эту достопримечательность в огороде и сколько времени ушло на то, чтобы привести ее в рабочее состояние.

В АВТО ЖИЛИ КУРЫ

Сегодня восхищающее прохожих авто, которым Иван владеет уже 12 лет, на ходу. Водитель заводит ретро-кар на глазах у удивленных зрителей. Машина сошла с рельсов немецкого завода Opel еще до войны.

На ремонт трофейного автомобиля ушло четыре года. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как оказалось, ростовчанин нашел авто своей мечты в огороде в Пятигорске, когда в ней проживали куры.

- Да-да! Обыкновенные несушки – в роскошном Admirale! Что тут сказать? Вкус у них есть! - смеется собеседник. - Ведь это настоящий трофейный автомобиль, который привезли в Советский Союз в 1945 году. И он всю свою жизнь прожил в нашей стране. Да кто только на нем не ездил! По легенде, после войны он работал в Грозном в госструктурах, затем его перевезли в Пятигорск. Уже оттуда я и перегнал машину в Ростов-на-Дону.

ТЕПЕРЬ КАК НОВАЯ

В автомобиле три передачи. В сутки «съедает» порядка 15-17 литров бензина. Разгоняется - до 160 километров в час. Под капотом у авто - 75 лошадиных сил. Весит машина порядка двух тонн. Впереди и сзади на креслах помещается по три человека, поскольку сидение одно, без разграничения: ездили в 30-е-40-е годы без ремней безопасности.

Новому хозяину пришлось буквально ее перебрать вручную, обшить салон, перекрасить каркас. И вот теперь – как новая!

- Мы ее ремонтировали пять лет, – уточнил Иван. – После долгой и упорной реставрации она приобрела тот вид, который имеет сегодня.

Всех удивляют серебристые поворотники, установленные рядом с зеркалами заднего видения.

- Такие в 30-х годах принято было устанавливать на европейских машинах, – поясняет автовладелец. – Повортник выпрыгивает флажком, и сразу же моргает лампочка.

А РАЗВЕ ЛЮБОВЬ ПРОДАЕТСЯ?

Конечно, в праздничных забегах по городу и преодолению сложных препятствий в виде поездки на Змиевскую балку или в Кумженскую рощу такому автомобилю будет сложно участвовать – можно там и застрять. А вот красиво проехаться в День Победы по главной улице города – это можно!

- Эта машина очень редкого использования, – подчеркивает собеседник. – Довольно сложно найти запчасти. Да и ездить на таком «крокодиле» не очень легко.

Другой причиной редких выездов на своем авто Иван называет желание сохранить ощущение необычности: чтобы машина радовала, а не стала обыденностью. Чтобы эмоции зрителей не замыливались, ведь при виде такого автомобиля должно создаваться праздничное настроение.

В Пятигорске в машине жили куры - отличный курятник! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовчанин скромно не называет цену, которую ему пришлось заплатить за такой раритет. Однако сейчас он стоит в разы больше, отмечает автовладелец. И не спешит продавать свое сокровище. О чем прямо и заявлял прямо на празднике десяткам предлагающих ее купить прохожим. Ведь это его настоящая любовь! А разве любовь продается?

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