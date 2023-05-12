Погода, наконец, порадует ростовчан теплом. Фото: Дмитрий Кутепов

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 13-14 мая после холодной недели, наконец-то, потеплеет. Суббота даже порадует нас солнечной погодой для прогулок на свежем воздухе, а в воскресенье не обойдется без дождя. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 13 мая, день пройдет без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров. Температура воздуха ночью +6-8, днем +19-21.

В воскресенье, 14 мая, вечером кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер северный и северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +20-22.

По Ростовской области также ожидается облачная погода. В субботу ночью обойдется, в основном, без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4-9 градусов, днем +17-22.

В воскресенье ночью осадков не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-11, в отдельных районах до +3°; днем +18-23.

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