«Устанет отбивать поклонников»: Супруга футболиста Тарасова увеличила грудь в Дубае

Модель думала об операции четыре года. Фото: телеграм-аккаунт Анастасии Костенко

Многодетная модель Анастасия Костенко, родившая в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым двух дочек и сына, увеличила грудь и не стала скрывать это от поклонников.

Вторая «Вице-мисс Россия — 2014» и участница конкурса «Мисс мира» родом из Ростовской области не только поделилась своей радостью с подписчиками от нового отражения в зеркале, но и подробно объяснила свои доводы: почему легла под нож хирурга.

КУПАЛЬНИК ВНЕЗАПНО СТАЛ МАЛ

Последнее видео в соцсетях Анастасии Костенко просто взорвало Сеть и собрало огромное количество лайков и комментариев. На нем модель в купальнике снимает свое отражение в зеркале, а следующим кадром — она же, но пять дней спустя.

Нельзя не заметить, как треугольнички лифа внезапно «уменьшились» под выросшей до как минимум третьего размера грудью.

Изменившимися формами Анастасия поделилась с подписчиками. Фото: телеграм-аккаунт Анастасии Костенко

- Родить трех подряд и продолжать любить себя более чем реально. Никогда не осуждала тех, кто что-то восстанавливал себе. Скажу честно — просто не понимала. Сейчас же понимаю, почему они так счастливы, - делится модель и многодетная мама.

Анастасия поделилась результатами операции по увеличению груди. Во время осмотра у хирурга, когда ненадолго пришлось снять бандаж, надела купальник, чтобы сделать видео «до/после». Круглые импланты объемом 375 миллилитров (даже больше, чем Анастасия ожидала, но доверилась опыту врача) сделали свое дело.

ОПЕРАЦИЯ ЗА ДВА МЛН В ДУБАЕ

Как рассказала Анастасия, увеличить грудь она задумала давно, еще четыре года назад, когда к ней пришла в гости подруга после такой операции.

Анастасия сразу призналась подписчикам, что пошла на операцию по увеличению груди. Фото: страница Анастасии Костенко в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)

- Помню, увидела ее только сделанную грудь и заявила: «Как только рожу двух деток, тоже сделаю!» - вспоминает она. - Я чувствовала, что грудь станет гораздо меньше после третьего грудного вскармливания. Не успела даже испытать комплкексы, так как давно знала, что меня ждет. Не могу сказать, что все было ужасно, мне даже повезло. Но когда есть возможность сделать шедевр, то почему нет? Я бесконечно благодарна своему телу - оно справилось с задачей. Взамен я подарю ему такой бонус, - рассуждает Анастасия Костенко.

Модель и блогер решилась делать операцию вместе с подругой и отправилась в Дубай к определенному врачу. Отвечая на вопросы подписчиков, признается, что вмешательство обошлось более чем в два миллиона рублей, и это в несколько раз дороже, чем операция в Москве, подсчитали в комментариях.

- За такой результат можно заплатить и в три раза больше, - делится модель.

Модель не оставляла подписчиков в неведении - записывала видео из палаты. Фото: страница Анастасии Костенко в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)

«ИДЕАЛЬНАЯ БОГИНЯ»

Анастасия честно признавалась, что ей страшно, но после четырех часов в операционной и палате интенсивной терапии, выйдя из наркоза сразу вышла на связь с подписчиками в отличном настроении.

- Все хорошо, я в своей палате. Чувствую себя прекрасно. Так настраивалась на сумасшедшую боль, но просто ощущение, будто я перетренировалась и уже часов шесть не кормлю малыша, - рассказывала модель. - Я как будто родила.

Блогер и модель делилась видами палаты с подписчиками. Фото: страница Анастасии Костенко в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)

Каждый день Анастасия постила шикарные виды из люксовой палаты, похожей на пятизвездочный отель, послеоперационное питание с сервировкой как в ресторане. И отвечала на вопросы своих поклонников.

- Честно расстроили. Будете деланная как все. Нравились настоящая, - пишет одна из фолловеров блога.

- Не расстраивайтесь. У всех разные разные формы. Ну и я не должна соответствовать чьим-то ожиданиям. Захотела — сделала, - отвечает многодетная мама.

Перед вылетом в Дубай на операцию Анастасия делилась успехами дочурок в художественной гимнастике. Фото: телеграм-канал Анастасии Костенко

- Идеальная богиня! - восхищается читатель. - Шикарные!

- Ох, Тарасов устанет отбивать от поклонников! - полетели шуточки.

А на вопрос, кто сидел с тремя детьми, пока Анастасия в другой стране на операции, Модель рассказала, что сначала помогала бабушка - мама мужа, а скоро приедет и ее 82-летняя бабушка.

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