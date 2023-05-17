Черешня, вишня, абрикос: холодная весна может оставить Ростовскую область без фруктов и витаминов

В Ростовской области из-за непогоды ожидается неурожай фрукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области из-за весенней непогоды - снегопадов, дождей и холодов - ожидается неурожай вишни, черешни, абрикосов и сливы. Пессимистичные прогнозы дают садоводы. Подобной весны на Дону не припомнят.

ДОРОГА НА РЫНОК

Впрочем, не только профессиональные аграрии беспокоятся за урожай косточковых. Садовод-любитель с большим опытом Лидия Гранкина из Батайска разводит руками – своих ягод в этом году не попробовать:

– У меня во дворе растут разные деревья, в том числе абрикосы, вишни, сливы. Причем в этом году цветение было буйным, обильным, деревья цвели очень хорошо. Но вот, случилась непогода, и соответственно завязи очень мало. Ведь похолодало очень сильно, и естественно пчел никаких не было, куда им летать в такую холодину? Они появляются обычно только при температуре выше +10 градусов. Деревья не опылились. Завязь не образовалась, ее практически нет. А то, что и было, все промокло и опало. Скорее всего, ничего и не будет, останемся мы в этом году и без абрикос, и без черешни. Раньше все со своих деревьев собирали, у меня дочери очень фрукты любят, теперь только одна дорога – на рынок. Хорошо хоть яблони в этом году завязались, думаю, они-то нас и порадуют.

ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

- Сейчас садоводство в регионе развивается довольно активно, - объясняет советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Например, в прошлом году фруктов и ягод собрали на 30% больше, чем в 2021 году. Появляются новые сады. На сегодняшний день сады в Ростовской области занимают примерно 3,6 тысячи гектаров. Лидеры - Азовский, Аксайский, Константиновский, Неклиновский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Сальский, Семикаракорский и Усть-Донецкий районы. Объем довольно неплохой. Кроме того, в этом году на поддержку плодоводства и выращивания новых культур планируется направить почти 130 млн рублей. Но все-таки большая часть фруктов к нам идет из соседних регионов, в частности из Краснодарского края. Пока мы не можем самостоятельно обеспечить регион этой продукцией – это правда. Но, я думаю, что соседи не оставят нас без фруктов. А наше самостоятельное обеспечение - это дело времени.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как у соседей?

- Вы знаете, я пока никаких опасений от аграриев Краснодарского края не слышала, - говорит редактор радио "КП-Краснодар" Наталья Ильинова. - Вообще фермеры в этом году очень осторожны на прогнозы, потому что и у нас погода была пугающая. На днях как раз, мы обнародовали информацию - в Сочи самый холодный май за последние 100 лет. И дожди нас очень сильно заливали. Но к радости наших станичников не было заморозков. И поэтому в целом, в том числе за счет проливных дождей, все, что из земли берет свое начало, растет просто с невероятной скоростью. Цветение было очень обильным. Поэтому мне кажется, можно надеяться, что урожай мы соберем. Более того, у нас на рынках уже виднеется первая черешня.

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