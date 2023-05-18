Супруги из Ростовской области установили на телефон приложение и лишились более миллиона рублей

Супруги стали жертвами новой схемы мошенничества. Фото: Даниил ОПАРИН

В Пролетарском районе Ростовской области супруги лишились более миллиона рублей, став жертвой новой схемы мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мошенник представился сотрудником банка и, пугая тем, что люди могут остаться без денег, потребовал установить на смартфоны приложение, которое фактически предоставило доступ посторонним людям к гаджетам.

В итоге со счета мужчины украли 800 тысяч рублей, женщины — 210 тысяч.

Отметим, что это сравнительно новая схема мошенничества для донского региона. Аферисты могут попросить потенциальных жертв помочь сотрудникам службы безопасности банка или полицейским «обезопасить» свои сбережения, либо якобы помочь в раскрытии преступления.

Для этого надо всего лишь установить мобильное приложение, которое фактически дает доступ злоумышленникам к мобильному телефону человека. Например, «RustDesk Remote Desktop». Либо программу могут маскировать под приложение техподдержки банка, которое надо скачать из Play Маркета. Помимо списания средств со счетов жертвы также на них могут оформить кредиты.

— Вам поступает звонок якобы от представителя банка. «Сотрудник» сообщает, что в данный момент кто-то хочет войти в ваш мобильный банк и совершить транзакцию, а затем, убеждают вас войти в официальный магазин приложений Play Маркет либо ApStore, чтобы скачать и установить программу «для удаленной помощи» — «RustDesk Remote Desktop», чтобы «здесь и сейчас» спасти вас от несанкционированного снятия денег. Люди наивно устанавливают программное обеспечение и теряют свои деньги, — рассказал врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Ростовской области Василий Горин.

В полиции призвали граждан не устанавливать на смартфоны никакие приложения по просьбе неизвестных, кем бы они не представлялись. А также не сообщать им личные данные и коды из сообщений, не переходить по ссылкам. Настоящие сотрудники банка никогда не просят называть реквизиты карты и устанавливать приложения.

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