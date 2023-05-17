Мошенник предложил заработать на перевозке военного груза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полиции Ростовской области рассказали о новой схеме мошенничества, из-за которой мужчина лишился 180 тысяч рублей. Заявление о краже он написал в Железнодорожный отдел полиции донской столицы.

Индивидуальный предприниматель сообщил правоохранителям, что занимается грузоперевозками. Через один из сайтов объявлений с ним связался неизвестный мужчина с предложением перевезти военный груз — двигатели от танков.

Клиент прислал заказ-наряд в электронном виде, попросив предпринимателя отправить фото документов на авто, водительского удостоверения, реквизиты счета для перевода денег, а также загрузить приложение для ознакомления с условиями и правилами перевозки груза специального назначения, что он и сделал.

Потом собеседники договорились о месте и времени отгрузки, но заказчик не пришел. После этого мужчина заметил несколько пропущенных звонков от операторов одного из банков и решил заблокировать карту, номер счета которой предоставил клиенту. После общения с банковским оператором он узнал, что с его счета списали 180 тысяч рублей, а карта уже и так заблокирована. Тогда этого он понял, что установленное приложение было фактически нужно мошенникам для удаленного доступа к телефону.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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