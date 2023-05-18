«Мы смотрели друг другу в глаза и все понимали»: выставку «Жена героя» открыли в Новочеркасске

Участницы рассказали: участвуя в фотопроекте, они ощутили мощную поддержку друг друга.

Надеть китель супруга, почувствовать его запах и ощутить, будто он обнимает, даже если он далеко. Даже, если его уже нет на свете... 51 жительница Новочеркасска — жены и вдовы российских воинов, участвующих в спецоперации, приняли участие в фотовыставке «Жена героя», которая открылась в городе.

Женщины поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону», почему им было важно сделать это фото, а не сидеть дома наедине со своими переживаниями.

«ПЕРВОЕ ВРЕМЯ БЫЛО ТРУДНО»

51 портрет жен бойцов из Новочеркасска. 51 история любви и веры. К каждому фото прилагаются трогательные строчки из личных писем: женщины писали их своим супругам, которых они ждут с передовой, или ждали...

Для 23-летней Надежды Казанцевой участвовать в проекте «Жена героя», а тем более стать его организатором, было нелегким шагом. 28 апреля прошлого года не стало ее мужа - 25-летнего Степана.

Степана Казанцева не стало, когда дочке Милане было всего восемь месяцев, но Надежда делает все, чтобы малышка росла со знанием о том, что папа - герой. Фото: Личный архив героя публикации

- Он и в Сирии служил. А в Луганской области их танк подорвался на мине и попал под обстрел тяжелого противоракетного вооружения — никто в нем выжил. Не верилось до последнего, - делится Надежда. - Дочке тогда было всего восемь месяцев. Первое время было трудно вообще думать об армии. Но все равно с его товарищами боевыми общаемся, они больше года пишут, какой он был хороший друг, всегда всем помогал. Поэтому и я не могу остаться в стороне.

Началось все с того, что Надежда вместе со Светланой Глушковой, которая тоже ждет своего бойца с передовой, решили провести такую акцию в поселке Каменоломни. В ней приняли участие 15 женщин.

Жительницы Новочеркасска с радостью приняли участие в проекте и поддержали друг друга. Фото: личный архив героев

- Это были непередаваемые эмоции и фотосессия со смыслом. Если я беру в руки китель супруга, я чувствую его запах, приходят воспоминания, - признается Надежда. - Пришло понимание, что у каждой жены должна появиться возможность поучаствовать в таком проекте, написать вместе с детьми письмо своему мужу. Надо продолжать идти дальше с этим проектом - по области, по стране.

В Новочеркасске активистки нашли единомышленницу 28-летнюю Яну Куркину, которая создала группы проекта в соцсетях. Она вместе с трехлетней доченькой с первых дней спецоперации ждет живым и невредимым своего старшего лейтенанта.

Светлана Глушкова, Надежда Казанцева и Яна Куркина помогли собраться вместе землячкам, которые ждут своих бойцов. Фото: личный архив героев

«ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НЕ ЗРЯ»

- Как только мы решили провести выставку в городе, очень многие откликнулись — 51 супруга, у трех из них мужья героически погибли и были награждены орденами мужества. А у одной из участниц проекта дочка-медик уже год находится в зоне СВО, помогает нашим бойцам и уже получила государственную награду, - рассказывает Яна.

Одна из участниц ждет с передовой дочку-медика, которая уже год спасает жизни наших бойцов. Фото: личный архив героев

Выставку подготовили за два месяца. В апреле провели два фотодня с участием фотографа, визажиста и парикмахера.

- Было приятно смотреть, как менялось настроение наших участниц после фото, когда им уделяли максимальное внимание. Каждая подходила со словами благодарности: у них супруги, братья находятся в зоне СВО, и тяжело проводить дни в ожидании, особенно когда нет связи со своим защитником, и не с кем поделиться переживаниями, - говорит Яна. - А на проекте мы смотрели друг другу в глаза, чувствовали друг друга и все понимали, через что нам приходится проходить. Поддержка от каждой участницы была колоссальная. Дорого было услышать, что это делается не зря.

Яна Куркина уверена, что проект очень важен для жен, которые ждут своих героев, участвующих в спецоперации. Фото: Личный архив героя публикации

СПРАВКА «КП»

Уникальный проект, который зародился в Самарской области, приобрел федеральный масштаб. В нем участвовали жены героев уже в 30 городах России, и его победное шествие продолжается.

Открытая в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина выставка в Новочеркасске далее будет перемещаться по городу, чтобы ее могли увидеть как можно больше людей. О следующих локациях можно узнать в группе «Жена героя Новочеркасск» ВКонтакте. В нем же размещают фото и других жительниц Новочеркасска, которые ждут своих героев с передовой и решились сфотографироваться в их кителях.

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