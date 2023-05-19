Возили контрафакт — купили дорогую иномарку: в Калмыкии будут судить троих бизнесменов с доходом в 22 миллиона

Руководитель успел взять в кредит дорогую иномарку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое мужчин и женщина окажутся на скамье подсудимых по обвинению в том, что почти два года возили в Калмыкию контрафактные сигареты. В итоге идейный вдохновитель решил взять себе дорогую иномарку, но что-то не заладилось — на их след вышли правоохранители.

Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре по Республике Калмыкия.

БИЗНЕС НА ТРОИХ

Как считают правоохранители, два жителя Калмыкии и «бизнес-леди» из Волгоградской области два года назад скооперировались для незаконного заработка, чем и занимались практически два года.

- По версии следствия, в период с января 2021 по октябрь 2022 года обвиняемые действовали в организованной преступной группе. Они использовали различные способы конспирации, чтобы незаконно торговать в Малодербетовском районе контрафактными табачными изделиями из другого региона, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Всего за неполные два года троица успела обогатиться на 22 миллиона рублей.

А МАШИНА-ТО В КРЕДИТ

Известно, что во время предварительного следствия у обвиняемых изъяли около шести тысяч пачек немаркированных табачных изделий. Выяснилось также, что организатор направил «заработанное» на дорогое авто. Наш источник рассказал, что это внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado». Правда, купил иномарку мужчина в кредит — заплатил первоначальный взнос в 900 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дело по статьям «Незаконное предпринимательство», «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками)», а также «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - добавили в пресс-службе прокуратуры Республики Калмыкия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По самой строгой из статей им грозит до шести лет лишения свободы с выплатой штрафа до миллиона рублей.

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