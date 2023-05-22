В Ростовской области пожаловались на живодера, нападающего на собак с ножом

Люди хотят найти неизвестного злоумышленника. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители села Самарское в Азовском районе пожаловались на живодера. Зоозащитники сообщили «КП-Ростов-на-Дону», что неизвестный напал с ножом и тяжело ранил двух собак.

По словам одного из волонтеров Ларисы, первый инцидент произошел около месяца назад. Местные нашли собаку с раной в области предсердия на пересечении улицы Карла Маркса и переулка Базарного. Пострадавшая выжила, но до сих пор остается под наблюдением врачей.

А на днях почти в том же месте прохожие снова увидели пса, истекающего кровью. У животного были повреждены артерия, ухо и глаз. Очевидцы позвали на помощь волонтеров, а те в свою очередь — ветеринаров.

— Была задета яремная артерия — в этом случае кровопотеря происходит быстрее. Транспортировать собаку в таком состоянии было опасно. Врач приехал на место и провел операцию в полевых условиях, — говорит Лариса.

В первые дни зоозащитники круглые сутки следили за состоянием собаки. Сейчас она пошла на поправку и вместе с другой пострадавшей ищет новых хозяев. А жители решили обратиться в полицию.

— Мы подозреваем, что этот человек подъехал на машине и подманил собаку едой. Когда она подошла, начал наносить удары. Сейчас много слухов о том, кто это мог быть, но мы ждем результатов проверки. Отнесли в полицию заявление и ходатайство об изъятии записей с камер видеонаблюдения, — рассказывает собеседница.

Напомним, ранее в Ростове привлекли к ответственности мать мальчика, который опубликовал видео с издевательствами над собакой. В отношении женщины составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Пса со всеми документами изъяли из семьи и передали волонтерам.

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