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НовостиОбщество10 марта 2023 8:40

В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности мать 14-летнего блогера-живодера

Правоохранители еще проводят проверку по факту жестокого обращения с животным
Ангелина СКИБА
Сотрудники полиции составили административный протокол

Сотрудники полиции составили административный протокол

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности мать 14-летнего юноши, который публиковал видео с издевательствами над собственной собакой. Эту информацию сегодня, 10 марта, подтвердили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- Составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проверка по факту жестокого обращения с животным продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники полиции выяснили, что питбультерьер появился в семье в августе 2022 года. Мальчик сам дрессировал питомца и рассказывал об этом в мессенджере, а также публиковал ролики на одном из видеохостингов.

При этом, чтобы увеличить количество просмотров, юный видеоблогер также снял несколько жестоких роликов. В частности, юноша постирал пса в стиральной машинке и распылил ему в морду перцовый баллончик. Также, предварительно, молодой человек пытался натравливать собаку на других четвероногих.

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