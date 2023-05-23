Бросил боевые искусства и стал играть в шахматы: мальчик из Ростовской области мечтает выздороветь и снова вернуться в спортзал

До болезни Кирилл увлекался футболом, волейболом и боевыми искусствами. ФОТО: Наталья Кокшина

14-летний Кирилл Кокшин из Орловского района Ростовской области уже год пытается победить иммунную тромбоцитопению. Это заболевание крови, при котором снижается количество тромбоцитов. Болезнь приходится на четырех из 100 тысяч детей в год.

Мама мальчика Наталья рассказала «КП – Ростов-на-Дону», какие были первые «звоночки» болезни, и как сейчас обстоят дела с лечением.

"НЕ МОГЛИ ОСТАНОВИТЬ ПОЛТОРА ЧАСА"

- Началось это в конце августа прошлого года. Я заболела коронавирусом. Полторы недели болела. И через неделю после этого у Кирюши пошла кровь из носа. Дома кое-как остановили ее. Но кровотечение продолжалось примерно полтора часа, - вспоминает женщина.

Анализы и выявили заболевание у мальчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А потом через два дня ситуация повторилась. Мать вызывала скорую помощь. Медики сделали укол, чтобы остановить кровь. Но и это результатов не давало. Тогда Кирилла с мамой положили в больницу. Там взяли анализы и...

- Результаты показали, что у него тромбоциты на нуле, - вздыхает мать. - После этого нас экстренно отправили в Ростов в детское онкогематологическое отделение. И там уже поставили диагноз "иммунная тромбоцитопения".

ЕСТЬ ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

В тот день врачи сказали Наталье, что ее сыну повезло. Обычно родители из районов области полагаются при таких симптомах только на помощь местных врачей, так как не считают кровотечение из носа чем-то опасным и списывают его на усиленный рост ребенка в подростковом возрасте.

- Врачи еще сказали, что тромбоцитопения может быть наследственной. Но у нас ни по линии отца, ни по моей линии этой болезни не было, - недоумевает мама Кирилла. - У моего старшего сына тоже шла кровь, когда он был подростком. Но у него это длилось пару секунд и все. А здесь же она шла больше часа и остановить самостоятельно ее было просто невозможно.

Однако врачи дают надежду на выздоровление. Медики не исключают, что болезнь может также внезапно исчезнуть, как и появилась.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ УКОЛ ЗА 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Кирилл уже прошел интенсивный курс лечения. Пропил гормоны, ему прокололи лекарства. А потом врач сказала, что мальчику нужен дорогостоящий препарат. Один укол стоит примерно 40 тысяч рублей. А колоть его нужно раз в неделю.

- Когда нам его прописали, это был конец осени, - делится собеседница. - Поэтому на квоту мы не попали. Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Дарина» помог собрать средства. Благодаря этому мы сделали уколы до конца декабря, а уже в январе получили квоту.

Врачи дают надежду на выздоровление. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но вероятность кровотечений и появления синяков на теле еще есть. Поэтому мама перевела Кирилла на домашнее обучение. Некоторая часть занятий проходит онлайн. Также учителя ходят заниматься к семье домой.

Кроме учебы у мальчика появилось новое хобби. Он стал осваивать новый вид спорта - игру в шахматы. Но душой тянется к смешанным боевым искусствам, волейболу и футболу, которыми занимался до диагноза. А еще в будущем мечтает стать моряком.

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