В Калмыкии молодой работник кафе изнасиловал коллегу, которая старше его на 14 лет

Женщина работала бок о бок с молодым коллегой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Читая многочисленные криминальные сводки, человеку трудно представить, что беда может случиться с ним. Тем более люди не ожидают, что станут жертвами нападения тех, кого давно знают. Именно такому нападению подверглась жительница Калмыкии, которую изнасиловал коллега. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ

Все происходило в Элисте. Как удалось узнать «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, Ирина и Роман (имена изменены — прим. ред.) работали в одном кафе. Отношения в коллективе были хорошие: администратор Ирина курьеру Роману в тети годилась: ей - 36 лет, ему — 22.

Как рассказали в следкоме Калмыкии, как-то в конце февраля прошлого года коллеги после работы отправились на посиделки к знакомым Ирины. За приятным общением провели всю ночь. А на утро Роман зашел в гости к коллеге. Но чашкой кофе, дружеским разговором или помощью прибить полку все не закончилось. Мужчина стал склонять коллегу к интиму, а, получив отказ, напал на нее.

- Воспользовавшись дружескими отношениями с потерпевшей, имея физическое превосходство, мужчина изнасиловал знакомую, после чего скрылся с места происшествия, - комментирует пресс-служба Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

ОСУДИЛИ НА 3 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ КОЛОНИИ

Женщина не стала молчать, а написала заявление в полицию. Началось расследование. Следственный отдел по Элисте собрал доказательства, которые суд учел при вынесении приговора.

- Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - добавили в следкоме. - Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил мужчину к лишению свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Уточним, что приговор в законную силу не вступил.

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