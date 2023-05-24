«Хотел уехать в США и пытался получить грин-карту»: Что известно о конструкторе оборонного завода, задержанного за госизмену в Ростове

Силовики задержали ростовчанина, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове силовики задержали конструктора оборонного предприятия, которого подозревают в шпионаже в пользу ВСУ. По версии следствия, три месяца, с февраля по апрель этого года, Григорий (имя изменено – прим. ред.) в мессенджерах переписывался с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

СВЯЗЬ ДЕРЖАЛ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ

- Дончанин выполнял его задания, а также передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова, - прокомментировали в центре управления общественных связей ФСБ РФ.

Как рассказал «КП-Ростова-на-Дону» источник в правоохранительных органах, Григорий родился в Шахтах, а учился в Новочеркасске. Он окончил технический университет, горно-механический факультет.

- Он – лейтенант запаса. Проходил обучение на военной кафедре при университете, - говорит собеседник издания.

МЕЧТАЛ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

После университета друзей у мужчины не прибавилось. У него был узкий круг общения.

Григорий был женат два года, а потом развелся. С 2004 года он работал в должности инженера-конструктора одного из местных предприятий ОПК.

- Он был замкнутым, хотел уехать за границу. Несколько раз направлял документы для участия в лотерее по розыгрышу грин-карты, - продолжает собеседник.

Но с переездом не сложилось.

ДЕЛО РАССЛЕДУЮТ В МОСКВЕ

До 2021 года Григорий жил с отцом. А когда папа умер, сотрудник оборонного предприятия познакомился с женщиной, вместе с которой он и жил в последние годы.

По данным источника, после задержания мужчину доставили в Москву. Именно там будут выяснять все детали преступления, в котором подозревают ростовчанина.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», - прокомментировали в ФСБ РФ.

Если суд признает вину ростовчанина, ему может грозить пожизненный срок.

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