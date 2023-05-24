В Ростовской области осудили мужчину, который поджег дом с семьей внутри

Жителя Ростовской области за жестокое преступление отправили в колонию строго режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовском областном суде огласили приговор Евгению Иванову (имя и фамилия изменены – прим. ред.). По версии следствия, с компанией знакомых мужчина поджег дом, где в тот момент находились мать с сыном.

РЕШИЛИ НЕ ОСТАВЛЯТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ В ЖИВЫХ

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», летом прошлого года Евгений со своими знакомыми решили ограбить частный дом в Новошахтинске. Они рассчитывали вынести все ценное в отсутствие хозяев, но последующие события пошли не по плану. Когда мужчины проникли в помещение, то столкнулись с жильцами — пожилой женщиной и ее взрослым сыном.

Не желая оставлять свидетелей в живых, преступники начали избивать семью. Мужчина от полученных травм скончался на месте, его мать потеряла сознание. Евгений с приятелями подумали, что пенсионерка мертва.

После расправы налетчики забрали украшения и технику, а после – сбежали. Сумма причиненного ущерба составила 780 тысяч рублей. Перед тем как скрыться, они подожгли дом, чтобы замести следы.

17 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

Позже выяснилось, что пострадавшая выжила. Почувствовав запах дыма, она пришла в себя и выбежала на улицу. Вызвала скорую помощь и полицию.

Вскоре подозреваемых поймали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Пока шло следствие, «всплыли» похожие преступления задержанных в других районах Ростовской области. На их счету было несколько грабежей и разбойных нападений в Красносулинском и Белокалитвинском районах.

Как сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда, Евгения приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он не стал обжаловать приговор — решение уже вступило в законную силу.

Сообщники Евгения были осуждены ранее. Они также получили серьезные сроки.

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