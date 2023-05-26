В Ростове экс-директора авиаприборного завода задержали по подозрению в хищении четырех миллионов рублей

Исполнительный директор одного из заводов по ремонту авиаприборов подозревается в мошенничестве Фото: Владимир МАЗЕНКО

Оперативники задержали бывшего исполнительного директора предприятия по ремонту авиаприборов. Мужчину подозревают в том, что он присвоил четыре миллиона рублей. По версии следствия, дончанин провернул аферу при выполнении государственного оборонного заказа.

ЛЮДИ ЧИСЛИЛИСЬ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

На предприятие поступила военная техника, которую необходимо было отремонтировать. Исполнительный директор якобы нанял на работу дополнительных сотрудников, чтобы выполнить все обязательства по договору. Однако, по версии следствия, люди числились только на бумаге. Зарплаты «работников» шли в карман исполнительного директора.

Правоохранители считают, что таким образом подозреваемый заработал четыре миллиона рублей.

ОБЪЯВИЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

Схему вскрыли сотрудники ФСБ по Ростовской области.

- В отношении топ-менеджера предприятия возбудили семь уголовных дел о мошенничестве, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Задержать экс-директора сразу не удалось - он скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Более полугода подозреваемому удавалось скрываться но на днях его поймали. Оказалось, что все это время он был в Донбассе.

Следствие продолжается.

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