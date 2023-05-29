В Ростовской области пенсионер почти 30 раз ударил тростью друга, а потом забыл о его убийстве

Пенсионера из Ростовской области отправили в тюрьму за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азовском районе Ростовской области рассмотрели дело 73-летнего пенсионера. Как рассказали в местном суде, Евгения (имя изменено - прим.ред.) обвинили в убийстве друга. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», пожилой мужчина буквально забил пострадавшего тростью. При этом сам обвиняемый утверждал, что не помнит о расправе.

НАНЕС ТРОСТЬЮ 28 УДАРОВ

В тот день друг пришел в гости к Евгению, и они решили выпить. После четвертой бутылки горячительного между мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент приятель засобирался домой и вышел в коридор. Но, судя по всему, подозреваемый так хотел выяснить отношения, что отправился следом за гостем.

Ссора все не утихала. Страсти накалились до такой степени, что Евгений выхватил из рук друга трость и стал избивать его. Экспертиза показала, что он ударил пострадавшего 28 раз, после чего тот кубарем скатился с лестницы. От полученных травм дончанин скончался.

Пенсионер же отправился спать. На утро, увидев у порога труп приятеля, не придумал ничего лучше, чем закидать его сеном со двора.

Тревогу забили родственники убитого. Они обратилась в полицию, и Евгения почти сразу задержали. Причем, когда оперативники пришли к нему домой, тот даже не успел отмыть от крови руки.

«Я ПРОСТО НЕ МОГ ЭТОГО СДЕЛАТЬ»

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый твердил, что не знает, откуда на его руках следы крови. Объяснял, что не помнит тот вечер, поскольку выпил лишнего.

И во время следствия, и на суде мужчина категорически отрицал вину. Но его единственным аргументом в свою пользу была фраза: «Я просто не мог этого сделать».

Суд признал Евгения виновным. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что житель Таганрога забил до смерти пенсионерку из-за того, что та случайно уронила с балкона прищепки. В результате суд приговорил 25-летнего горожанина к 15 годам тюрьмы.

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