Присяжные оправдали обвиняемых в перестрелке с пятью погибшими в Ростовской области

Первые кадры с места происшествия. ФОТО: Юрий Поздняк.

В Ростовском областном суде 29 мая оправдали обвиняемых в перестрелке в Орловском районе. В 2019 году две враждующие семьи фермеров устроили «разборки», в которых погибли пять человек. Резонансное дело расследовали два года, почти столько же его рассматривали в суде. «КП-Ростов-на-Дону» вспоминает подробности истории.

Происшествие случилось октябре 2019 года в районе хутора Чернозубов. По версии следствия, между несколькими мужчинами произошел конфликт на почве «личных неприязненных отношений». Как ранее рассказывали «КП-Ростов-на-Дону» местные жители, это был конфликт двух враждующий семей фермеров, не поделивших землю.

В тот день они снова решили выяснить отношения и встретились на дороге между их хуторами —Чернозубовым и Кмышевкой. Во время выяснения отношений мужчины решили стрелять друг в друга. В результате погибли пять человек, двое — пострадали.

Как ранее сообщал региональный следственный комитет, только троих из погибших признали потерпевшими. При этом один из них перед смертью убил двух обвиняемых. В суде их интересы представляли родственники, которые отказались прекратить дело в связи со смертью обвиняемых. Они решили доказывать невиновность погибших в перестрелке в суде.

Остальные подозреваемые сначала скрылись с места происшествия, но позже были задержаны. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей.

— На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении указанных лиц судом постановлен оправдательный приговор в связи с их непричастностью к совершению преступлений, — сообщили в Ростовском областном суде.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осколок 90-х в сайгачьем углу: рассказываем об истории войны двух кланов в Ростовской области

Жестокие разборки, борьба за влияние и бескрайняя степь в репортаже «КП» из хутора Чернозубов, где произошёл кровавый конфликт донских фермеров. (Подробности)