Загадочные останки человека возрастом более двух тысяч лет обнаружили в калмыцкой степи

За месяц, что люди обнаружили здесь скелет, пески сделали свое дело, и спрятали кости. Фото: СУ СК по РК/Управление по охране культурного наследия РК

Кажется, у археологов Калмыкии работы хватит на века. В сухой почве местных степей отлично сохраняются человеческие останки скифов, сарматов и других народов, погребенные в этих землях сотни и тысячи лет назад.

Из-за таких находок даже строительство региональных трасс на месяцы в регионе прекращается. И вот новая — в песках на границе с Дагестаном. Когда ее нашли местные, пришлось вызывать следователей. Рассказываем подробности.

ПЕСКИ УНЕСЛИ КОСТИ

В одном из местных пабликов жители Черноземельского района опубликовали фото: в песках животноводы нашли человеческие останки: череп и скелет, а рядом - кувшины и бусины.

- Не знаю, как поступить, может кто знает куда обратиться? - спросил автор поста и приложил несколько фото. Эти кадры увидели в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

- В ходе мониторинга СМИ в одной из соцсетей следователи выявили информацию об обнаружении костных останков человека. По этому факту была организована проверка, - прокомментировали в следкоме Калмыкии.

Больше месяца назад местные жители нашли в барханах целый скелет. Фото: Управление по охране культурного наследия РК

Следователи выехали туда вместе с археологами Российской академии наук, представителями Управления по охране объектов культурного наследия региона и полицией. Как оказалось, с момента обнаружения местными жителями останков до публикации поста в соцсети прошло больше месяца, а пески на месте не стоят, тем более в ветреную погоду. И ученые с правоохранителями застали только фрагмент черепа и керамические кувшины.

- По предварительным данным обнаруженные предметы относятся к постсарматскому периоду - II века до нашей эры. Горшки, в которых готовилась пища, могут быть еще старше, - рассказывает начальник управления по охране культурного наследия Республики Калмыкия Камиль Маркеев. - Многие предметы, которые мы видим на первом фото, сделанном больше месяца назад, оказались погребены под песком, и теперь нужны полноценные раскопки.

ОСТАНОВИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ

Как заметил руководитель, его земляки всегда бережно относились к наследию своих предков.

- Всегда неравнодушные жители наших сел не проходят мимо, а сообщают о важной находке властям, и теперь мы многое узнаем о человеке, чьи останки были найдены, благодаря экспертизе, - рассказывает Камиль Маркеев. - Должен сказать, что на территории Калмыкии, где испокон веков занимались животноводством, не разрушая растениеводством тысячи курганов, которые нам только предстоит изучить.

Найденный человек, скорее всего - житель бронзового века, позднесарматского периода, который жил в Нижнем Поволжье, - предполагают ученые.

- Тем людям было присуще не насыпать курганы, а равнять землю над могилой. В прошлом столетии в этом районе образовались пески, и теперь они активно выдуваются, открывая нам древние захоронения, - объясняет историк.

Ученые передали то, что лежало на песке, на экспертизу. Фото: Управление по охране культурного наследия РК

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Наши барханы хранят еще очень много тайн»

Ученый вспоминает похожий случай, который произошел в Калмыкии в 2015 году при строительстве автодороги «Астрахань — Махачкала».

- На глубине пяти метров нашли останки человека примерно такого же, позднесарматского, периода и приостановили строительные работы на восемь месяцев, пока археологи не провели раскопки, - говорит руководитель. - Наши барханы хранят еще очень много тайн. Местное население периодически сталкиваются с объектами археологии, сакральными местами силы и не только.

Место, где были найдены останки, обозначили как обладающее признаками объекта культурного наследия. В будущем здесь потребуется провести раскопки. О находке калмыкцие ученые проинформировали коллег в федеральном Минкульте, Российской академии наук, а те в свою очередь известят мировое ученое сообщество. Когда найденные останки изучат, их передадут в национальный музей Калмыкии им. Н.Н. Пальмова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Скиф или сармат?": Череп древнего человека нашли археологи во время раскопок в центре Ростова

На время раскопки в центре донской столицы остановили из-за непогоды (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области археологи нашли орудия труда средневековых ремесленников

Ученые завершают раскопки золотоордынского города Азак в центре Азова (подробнее)