В Ростове перед судом предстанет мужчина, избивший ребенка-инвалида в торговом центре на глазах у его отца

Мужчина в ростовском торговом центре жестоко избил подростка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове завершили расследование уголовного дела об избиении ребенка-инвалида, которое произошло в торговом центре в Северном микрорайоне в апреле этого года, сообщает региональный следком. ЧП произошло среди бела дня на глазах у охраны ТЦ и многочисленных посетителей.

ПОДКАРАУЛИЛИ У ПИЦЦЕРИИ

В тот день 14-летний Витя с отцом пошли в ТЦ прогуляться.

- При входе в торговый зал сын, у которого с рождения инвалидность, столкнулся с двумя мужчинами. Один из них схватил Витю за шиворот, но отец их разнял, - говорит мама мальчика Ирина.

Решив, что на этом конфликт исчерпан, Витя с отцом пошли есть пиццу. Но на выходе из кафе поняли, что их поджидают двое незнакомцев.

БИЛ МАЛЬЧИКА НОГАМИ ПО ГОЛОВЕ

- Один из мужчин схватил бывшего супруга за руки и стал бить по коленным чашечкам, пытаясь поставить его на колени. Второй набросился на сына, - вспоминает Ирина. – Он повалил его на пол и стал бить его ногами по телу и голове.

Второй же в это время крепко держал отца школьника. Ростовчанину все же удалось вырваться из рук, и он бросился на помощь к своему ребенку.

После избиения родители повезли Витю в больницу, также они написали заявление в полицию.

«НА НЕМ НЕ НАПИСАНО, ЧТО ОН ИНВАЛИД»

- Мы так и не поняли, из-за чего они избили сына. Возможно, хотели сорвать цепочку с шеи, - говорит Ирина. - Меня поразило другое: когда они узнали об инвалидности сына, то сказали: «На нем не написано, что он инвалид. Да и вообще, такие должны дома сидеть, я не понимаю, для чего они существуют».

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам».

В прокуратуре Ростовской области добавили, что материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Если суд признает вину ростовчанина, то он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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