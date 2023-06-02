На границе с Ростовской областью «черные копатели» разворотили курган, чтобы забрать скифское золото и оружие

Эксперты уверены: к разграблению кургана приложили руку профи. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

Ученые бьют тревогу. В Калмыкии, на границе с Ростовской областью, фермеры обнаружили раскуроченный курган. Здесь, в Яшалтинском районе, нередко бывают экспедиции археологов, но приезжают они в теплую погоду, официально.

А тут все произошло под покровом ночи. Люди вызвали полицию, а правоохранители — ученых. Рассказываем, что могли украсть и насколько обогатиться черные копатели.

«РАБОТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

По мнению ученых, для науки это ЧП мирового масштаба. Оно произошло еще 27 марта, но только сейчас было возбуждено уголовное дело. Тогда в селе Соленое в Калмыкии кто-то «повредил культурный слой почвы и забрал находящиеся там предметы, представляющие ценность для археологии».

- Мы выехали на место вместе с полицией на следующий день, - рассказывает начальник Управления по охране культурного наследия Республики Калмыкия Камиль Маркеев. - Черные копатели вырыли яму глубиной 3-4 метра. А мелкие кости скелета за ненадобностью отбросили в сторону.

Ученые считают: наверняка, из ямы такой глубины что-то могли изъять. А еще уверены: злоумышленники явно разбираются в археологии - знали, где и как копать.

- Это видно и по характеру копа, и по тому, что использовалась очень серьезная аппаратура, например, точные металлоискатели, - продолжает собеседник. - Орудовали они, скорее всего, по ночам. Рядом работают фермеры, а они днем никого не видели. Зато утром, когда по пути на работу увидели разграбленный курган, сразу вызвали участкового. По свежим следам можно предположить, что черные копатели возвращались сюда и после того, как вскрыли курган. Поэтому мы попросили правоохранителей отслеживать людей с металлоискателями, которые ходят по степи.

Черные копатели оставили яму глубиной 3-4 метра. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

МОГЛИ УКРАСТЬ УКРАШЕНИЯ И ОРУЖИЕ

Пока не ясно, что конкретно вынесли из кургана грабители, но обычно такие захоронения в этом районе относятся к бронзовому веку или позднесарматскому периоду, объясняет историк.

- Здесь, судя по размеру погребальной насыпи, редкого для этого района Калмыкии, мог лежать знатный сармат. Порядка 65-70 метров в длину и около пяти метров в высоту, - предполагает эксперт управления Евгений Матвенов. - Захоронение относится либо к ямной, либо к катакомбной культуре. Отсюда могли забрать керамику, металл - покуситься на скифское золото. Для науки это большой урон.

- В подобных курганах находят одиночные либо парные захоронения, бывает, находят скелеты целой семьи, матери и ребенка, воина или жреца. Рядом с ними — оружие, элементы власти, утварь, украшения, - считает Камиль Маркеев. - Все эти предметы требуют детального изучения. И это не просто единичная находка — она всегда сопоставляется со всеми на юге России. Благодаря этому возникают новые теории движения народов: как они жили, на каком уровне развития находились. Каждая вещь несет бесценные данные для науки о развитии человеческой цивилизации.

Известно, что в Калмыкии, по которой пролегал шелковый, солевой и чайный пути, находится огромное количество захоронений. Одни заметны за счет высоких курганов-насыпей, а вот другие - сделанные вровень с землей - обнаруживаются случайно, например, при строительстве дороги.

ПОТЕРЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

По словам руководителя, калмыки, которые всегда разводили скот и не тревожили землю плугом, с трепетом относятся к древним захоронениям. Последние невозможно исследовать сразу, и ученые предпочитают оставлять древности в сохранности в земле, пока не придет время раскопок.

- Беречь историю заложено в нашем характере, в нашем быту, мы не привыкли что-то разрушать, и разграбление этого кургана — плевок в душу всему народу. Черные копатели - это проблема не только Калмыкии. На Кубани возбуждено несколько уголовных дел, в Ростовской области тоже орудуют черные копатели. У них нет никаких разрешений от министерства культуры. Курган был вскрыт с грубейшими нарушениями, ограблены древние ценности, которые могли бы пролить свет на определенный исторический период, а теперь эта зацепка для истории потеряна, - возмущен начальник управления.

Ученые обратились в Российскую академию наук с просьбой о помощи в исследовании археологического объекта.

- Фактура кургана осталась, его нужно изучить, поставить на учет. Мы не знаем, насколько он разграблен. Наука уточнит, к какому периоду он относится, и на какой глубине могут залегать другие предметы, - добавил Камиль Маркеев.

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждено уголовное дело

- По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение культурного слоя», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД Республики Калмыкия.

- Своими действиями злоумышленники причинили вред истории и культуре России, - добавили в региональной прокуратуре, где взяли ход расследования на контроль.

В управлении охраны культурного наследия Калмыкии напомнили, что торговать историческими артефактами категорически запрещено. Возможна только их передача в музеи, только научные исследования.

КСТАТИ

Присоединится может каждый

- Просто так без разрешения люди не имеют право заниматься археологической деятельностью, - добавил Камиль Маркеев. - Но сегодня у каждого есть возможность не нажиться на какую-то сумму, а войти в историю. И человек имеет право на то, что найденный предмет назовут в его честь. Если есть спортивный интерес ходить с металлоискателем, познакомиться с настоящими археологами, приобщиться к реальным раскопкам — добро пожаловать. Везде требуются волонтеры. Этим летом раскопки ведутся на Ставрополье, в Астраханской области под опекой настоящих историков. Энтузиастов историки приглашают обратиться в Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия, и там им помогут связаться с археологами.

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