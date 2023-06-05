Ростовчанин протащил за собой семь вагонов весом в 500 тонн во время подготовки к мировому рекорду

Тимофей Поталов готовится к новому рекорду. Фото: из архива героя публикации

Спортсмен Тимофей Поталов из Шахт Ростовской области однажды уже стал самым сильным человеком в мире. В прошлом году он сдвинул сцепку из пяти вагонов весом 402 тонны. Казалось бы, на этом можно выдохнуть и жить спокойно, ведь не каждому удается стать мировым рекордсменом, да еще и в 25 лет!

- Но рекордсмены они потому и рекордсмены, что все немного сумасшедшие в хорошем смысле слова, - смеется Тимофей.

Поэтому сейчас атлет готовится к новому спортивному подвигу — хочет сдвинуть сцепку вагонов весом в 600 тонн.

СЕМЬ ТЫСЯЧ КАЛОРИЙ В ДЕНЬ

Но перед этим, конечно, предстоят серьезные тренировки и строгий режим питания, сна и отдыха. У спортсмена — четкое расписание: спать он ложится не позже 23:00, а встает - в семь утра. Тренировки - пять раз в неделю по полтора часа каждая.

Придерживается Тимофей и определенного рациона в питании. В день съедает семь тысяч калорий, что в пять-шесть раз больше нормы для человека с сидячим образом жизни.

- Мой вес на сегодня 145 килограммов. И, конечно, все мы не без жирка, - смеется спортсмен, - но лично я столько тренируюсь, что у меня, в основном, калории идут в мышцы.

В день силач съедает не меньше килограмма куриного филе, полтора кило гречки или крупы. Ест и фрукты. А вот супы - под запретом. Еще мужчина обязательно выпивает пять литров чистой воды в день.

Тимофей тренеруется пять раз в неделю, чтобы всегла оставаться в форме. Фото: из архива героя публикации

ВСЕ БЛИЖЕ К ЧАСУ «ИКС»

Сам рекорд Тимофей планирует установить в середине июня. Чем ближе к часу «икс», тем серьезнее и тренировки.

Так, на последней из них спортсмен сдвинул сцепку из семи вагонов! Их общий вес составил примерно 500 тонн!

- Было не просто, - признается Тимофей.

Дело в том, что примерно месяц назад во время одной из тренировок с запредельной силовой нагрузкой он получил травму — трещину в левом колене.

- Поэтому делаю пока опору делаю на правую ногу, но сейчас и она побаливает, - смеется мужчина. - Ничего, восстанавливаюсь. Думаю, что все будет хорошо.

Кстати, прошлый рекорд спортсмен посвятил маме. В этот раз, если все получится, то достижение посвятит другу, который погиб в зоне СВО.

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