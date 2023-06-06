«Боль никуда не ушла»: как мать героя СВО узнала о его гибели до «похоронки», пережила потерю и стала помогать другим

Артур Агашин был награжден Орденом Мужества посмертно. Фото: из архива семьи

- Последний наш с ним разговор закончился его словами: «Целую, мам, и люблю», - начала рассказ 39-летняя жительница Батайска Ростовской области Елена Агашина.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ СТАТЬ ВОЕННЫМ

Елена потеряла единственного сына. Артур Агашин героически погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 22 года. Артур – единственный сын в семье. О службе в армии парень мечтал с детства.

- Хотел быть военным очень, после учебы пошел срочником, а потом подписал и контракт, - говорит Елена.

Когда началась специальная военная операция, Артур одним из первых отправился защищать Родину. Это было в феврале.

Мать гордится сыном-героем. Фото: из архива семьи

- Перед этим вместе дома встретили Новый год. Когда Артур оказался в зоне специальной военной операции, он мне редко звонил. Про боевые действия ничего не рассказывал. Помню последний наш разговор, он был примерно за пару недель до гибели Артура. Сын тогда сказал, что любит меня. Потом связь с ним пропала, - рассказывает «КП-Ростов-на-Дону» Елена.

Артур героически погиб в Мариуполе. Фото: из архива семьи

«ЕГО ТАНК БЫЛ ПОДБИТ»

Как позже узнала Елена, после этого разговора часть Артура передислоцировали в Мариуполь.

- Он вернулся после первого и второго боя, а в третьем его танк был подбит, но все равно Артур продолжил сражение, пока не попал снаряд. Парень героически погиб при выполнении боевого задания, - рассказали в администрации Батайска.

Мать вспоминает, что в тот день, когда сына не стало, ей приснился первый тревожный сон.

- В бурной реке воронка словно засасывала моего ребенка, тянула на дно, - говорит она.

Женщина проснулась в холодном поту. Уже тогда материнское сердце подсказывало, что случилась беда:

- В следующую ночь снилось, что его глаза были закрыты шапкой. Дошло до того, что я просто боялась засыпать. Вестей от Артура по-прежнему не было. А потом, недели через две, в дверь постучали.

«МЕНЯ ЗАТРЯСЛО»

- Ко мне пришли для того, чтобы взять тест ДНК. Меня затрясло, я упала на пол. Наверное, эти люди уже знали, что Артура больше нет, но не имели права говорить мне это до официальной экспертизы.

Тест ДНК подтвердил, что там, в битве за Мариуполь, действительно погиб ее Артур. Мать говорит, что сына хоронили в закрытом гробу:

- Меня накачали успокоительными, поэтому я все очень смутно помню.

Постепенно Елена начала приходить в себя. Она говорит, что боль от потери сына удалось заглушить, но совсем она никуда не ушла.

- Я буду жить с нею теперь до конца своих дней.

«МОЛЮСЬ, ЧТОБЫ МАЛЬЧИКИ ВЕРНУЛИСЬ ЖИВЫМИ»

Мать бережно хранит все вещи сына. В комнате Артура ничего не изменилось. Все так же, как и при его жизни:

- Ничего не выбрасываю, хотя друзья и советуют. А я не могу, мне так легче.

Артур с детства хотел стать военным. Фото: из архива семьи

На полке стоят фотографии голубоглазого улыбчивого парня: вот - Артур маленький, вот – подросток, на третьей фотокарточке – уже выпускник школы.

Здесь же рядом и Орден Мужества. Им Артур был награжден указом Президента РФ посмертно.

Елена сейчас находит отдушину только в одном - помогает участникам СВО:

- Я покупаю продукты и другие необходимые вещи и с волонтерами передаю нашим ребятам. А еще я постоянно молюсь, чтобы все мальчики вернулись домой живыми и невредимыми.

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