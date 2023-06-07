Были не комплексы, а проблемы со здоровьем: Как мастер маникюра весом 123 килограмма стала вдвое меньше

Ангелина сбросила больше пятидесяти килограммов. Фото: предоставлено героиней публикации

Ангелина Аветисова смогла сделать то, что многим не под силу – сменить 62-й размер одежды на 48-й! Правда помогли ей в этом ростовские врачи, которые сделали операцию по уменьшению желудка. О жизни «до» и «после» Ангелина рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

«ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ НАЧАЛИ ПРИЛИПАТЬ»

Ангелина стала резко и неотвратимо полнеть в восьмом классе.

- Я тогда потеряла отца, на фоне стресса произошел гормональный сбой. После этого и начали «прилипать» ко мне лишние килограммы.

Вначале она думала, что перерастет, но нет. Ситуация с весом усугублялась

- Мой максимальный вес был 123 с половиной кило, а размер одежды – 62-й. Что удивительно, комплексов не было. Я всегда была довольно уверенной в себе.

Девушка еще недавно покупала вещи 62-ого размера. Фото: из архива героини публикации

«НОГИ БОЛЕЛИ ПОСТОЯННО»

Однако стали появляться проблемы со здоровьем.

- Могло давление подскочить до 220 на 170. Любая физическая активность быстро утомляла. Я и ходить-то особо не могла. В день могла сделать, максимум, тысячу шагов. Ноги болели постоянно.

Работа, пускай и любимая, сжиганию калорий не способствовала.

- У меня свой кабинет маникюра. Я с 14 лет делаю ноготочки идеальными, - улыбается 32-летняя Ангелина.

К слову, именно благодаря своей клиентке брюнетка и решилась на преображение.

- Одна женщина, которой я постоянно делаю маникюр, за два месяца сильно похудела. Выяснилось, что она сделала операцию по уменьшению желудка. Я решила последовать ее примеру.

Ангелина из-за веса вела малоподвижный образ жизни. Фото: предоставлено героиней публикации

ВМЕСТО КУРСОВ – ОПЕРАЦИЯ

Сказано – сделано!

- У меня лежали деньги, которые я хотела потратить на курсы повышения квалификации. Но вместо этого поехала в Ростов делать на собранную сумму операцию.

О своем решении Ангелина ни капли не пожалела. Операция прошла успешно, а на восстановление ушло от силы два месяца.

После врачебной помощи килограммы начали таять на глазах. В общей сложности Ангелина похудела на 53 килограмма.

Девушка жалеет, что не обратилась за помощью к врачам раньше. Фото: из архива героини публикации

- У меня даже размер ноги стал меньше. До этого покупала обувь 39-го размера, а сейчас – 37 с половиной. Видимо, ушли отеки.

Гардероб пришлось менять почти весь. Если раньше Ангелина покупала вещи 62-го размера, то сейчас берет одежду 48-го.

А еще кардинально изменился образ жизни.

- Я стала ходить в спортзал, окончила курсы ораторского мастерства, записалась на курсы живописи, хожу на вокал, много гуляю на свежем воздухе.

Женщина признается, что жалеет только об одном – что не решилась на операцию раньше.

Ангелина изменилась и внешне, и внутренне. Фото: предоставлено героиней публикации

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Пациент должен соблюдать все рекомендации"

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» врач-хирург Максим Буриков, пациентке провели безопасную и хорошо отработанную операцию.

- Длится, как правило, час-полтора. Такая операция выполняется пациентам с большим индексом массы тела или при сопутствующем сахарном диабете второго типа. Она относится к одной из наиболее сильных в бариатрии. Та модификация, которую мы выполняем, достаточно мягкая, в то же время приносит стойкий результат. Но подчеркну - хороший результат зависит не только от техники выполнения операции и навыков хирурга. Пациент должен обязательно соблюдать все рекомендации, которые получит от врача, - прокомментировал хирург.

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